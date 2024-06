Scippo alla Juve con lo sconto: asso nella manica Ghisolfi | ASRL

In attesa di piazzare qualche cessione, la Roma continua a monitorare il mercato estero e italiano in cerca di rinforzi adeguati

Nonostante il tema di dibattito principale in casa Roma sia l’accordo raggiunto dalla famiglia Friedkin per l’acquisizione dell’Everton, il club giallorosso continua ad essere uno dei più chiacchierati nei corridoi del calciomercato. Dopo una stagione fallimentare, d’altronde, sono diverse le posizioni in cui Florence Ghisolfi dovrà operare per regalare a Daniele De Rossi una rosa all’altezza delle aspettative, che sia in grado di affrontare le tre competizioni senza doverne subire conseguenze deleterie a primavera inoltrata.

Tra calciatori in scadenza, riscatti non esercitati e potenziali cessioni, il nuovo responsabile dell’area tecnica giallorossa spera di acquistare almeno cinque rinforzi importanti. Oltre al vice Svilar, di cui vi abbiamo già parlato con dovizia di particolari.il dirigente francese si dovrà concentrare sugli esterni difensivi e d’attacco e sull’erede di Romelu Lukaku, senza tralasciare l’esigenza di soddifare le richieste dell’allenatore sull’arrivo di un centrocampista di assoluto valore.

Calciomercato Roma, 15 milioni per levarlo alla Juve

Reduce dalle esperienze al Lens e al Nizza, Ghisolfi sta monitorando con un occhio di particolare riguardo il mercato francese, non solamente per i terzini e gli attaccanti. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, il dirigente romanista può entrare in rotta di collisione con Juventus e Milan per uno dei migliori centrocampisti della Ligue 1. Nella lista del dt e del direttore sportivo Ricchio, infatti, c’è anche il nome di Youssouf Fofana.

Reduce dalla sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo (4 gol e 4 assist in 35 partite complessive, il 25enne di Parigi non ha ancora rinnovato con il Monaco il contratto in scadenza a giugno 2025. Una situazione che, oltre alle big italiane, ha messo in allerta anche diverse squadre inglesi, ingolosite dalla possibilità di accaparrarsi un simile profilo a cifre tutto sommato contenute (25 milioni di euro), anche se più alte rispetto al prezzo valido per le squadre europee (15 milioni con bonus).