Calciomercato Roma, cinque acquisti top: il piano Ghisolfi | ASRL

La Roma ha bene in mente quelli che saranno i propri movimenti di mercato e Ghisolfi ha già stilato il piano per il rafforzamento

Il nuovo ds ha incontrato De Rossi nei giorni scorsi per riunioni sempre più approfondite dal punto di vista tecnico e ne è venuta fuori una linea guida precisa: cinque colpi di spessore per cambiare il volto della rosa.

La nuova Roma targata De Rossi e Ghisolfi non è ancora nata ma procede nella sua gestazione. Le riunioni tra i due protagonisti della gestione tecnica del club giallorosso sembrano essere costruttive e incentrate su un minimo comun denominatore: alzare la qualità media della rosa. Le letture sulle lacune dell’attuale rosa trovano d’accordo il ds e l’allenatore e per questo insieme stanno cercando di trovare le migliori soluzioni possibili. Il grande limite è economico, sia per i paletti imposti dalla Uefa con il settlement agreement (meno stringenti dello scorso biennio), sia per il rosso di bilancio da tenere sempre sott’occhio.

Creare un roster molto competitivo mettendo sul piatto una trentina di milioni (budget non confermato da Trigoria) più le eventuali cessioni non è di certo semplice e rappresenta la sfida più grande per il dirigente appena arrivato da Nizza. Ghisolfi sa il fatto suo e ha parlato in modo chiaro a De Rossi su quello che intende fare, prestando particolare ascolto all’opinione di DDR, che di certo conosce meglio di lui la realtà romanista e il rendimento dei giocatori.

Nasce la Roma di De Rossi e Ghisolfi: niente rivoluzione e cinque acquisti mirati

La tanto agognata rivoluzione non ci sarà. Da più parti si è parlato di una Roma in grado di cambiare almeno 8-10 giocatori in questa sessione di calciomercato, per azzerare gli sbagli del passato e ripartire. Questa tabula rasa non è nei piani o perlomeno non di queste proporzioni. Secondo quanto circola negli ambienti di calciomercato e appreso dalla redazione di ASRomalive.it, i giallorossi sono intenzionati a concentrare i propri sforzi su 5-6 colpi, non di più. Una sorta di ritocco e aggiustamento alla rosa più che una metamorfosi completa, con il benestare di Daniele De Rossi.

Entrando nello specifico si parla di un terzino destro di grande valore, con il nome di Bellanova in cima alla lista delle preferenze. Il Torino già lo valuta attorno ai 20 milioni e bisognerà accelerare sul fronte trattativa per non incorrere nel rischio di veder lievitare la cifra con gli Europei di mezzo.

Un altro esterno basso a sinistra, da alternare con Angelino e da piazzare al posto di Spinazzola (Tagliafico?). A centrocampo andrà inserito almeno un profilo box to box, di grande gamba ma che non disdegni il palleggio. Frattesi è il sogno, Kone del Watford un nome più abbordabile.

Davanti saranno almeno in due a varcare i cancelli di Trigoria: una punta centrale in grado di non far rimpiangere Lukaku (con un giovane come bomber di scorta) e un esterno prolifico e in grado di saltare l’uomo. Molto dipenderà dalla bravura di Ghisolfi nel saper concludere nel migliore dei modi le trattative, magari risparmiando parte del budget in alcuni ruoli per alzare la posta sugli altri.

Angelo Papi