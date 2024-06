Calciomercato Roma, vice Svilar in saldo: ecco il prezzo | ASRL

La Roma inizia a fare sul serio per il tesseramento di un vice Svilar e vuole risolvere in fretta una delle priorità sul calciomercato

In attesa di piazzare sul mercato qualche esubero e di racimolare tesoretto dalle cessioni, la Roma continua a monitorare il mercato per assecondare le richieste di Daniele De Rossi in vista della prossima stagione. L’allenatore giallorosso ha pianificato con il club il precampionato che si svolgerà tra Trigoria e l’Inghilterra e, in attesa del ritorno dei nazionali, spera di poter accogliere qualche nuovo volto sin dal raduno di inizio luglio.

Dopo l’ennesima stagione fallimentare, conclusa ancora una volta al sesto posto e senza la qualificazione alla Champions League, Florent Ghisolfi avrà l’arduo compito di ricostruire la rosa, seguendo nuove line guida, improntate sì alla ricerca delle occasioni, ma anche all’individuazione e alla valorizzazione di prospetti di qualità e integri fisicamente. Una delle priorità del nuovo direttore tecnico è quella di reperire un nuovo portiere.

Calciomercato Roma, ecco il prezzo del vice Svilar

Grazie all’esplosione di Mile Svilar nella seconda metà della scorsa stagione, il club giallorosso dovrà concentrasi sul reperimento di un “numero 12” con un esborso economico relativamente limitato. Nelle scorse ore, il profilo che è emerso con maggior forza è quello di Arnau Bodart. Una pista concreta su cui anche la redazione di Asromalive.it ha raccolto diverse conferme in Belgio.

Alle prese con ingenti problemi finanziari, infatti, lo Standard Liegi ha la necessità di cedere diversi giocatori e il portiere 26enne rientra nella lista dei calciatori finiti sul mercato. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2025, il portiere goleador può essere acquistato per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro. Il prezzo contenuto abbinato all’apprezzamento delle qualità tecniche del calciatore hanno reso Bodart uno dei nomi più caldi per il ruolo di vice Svilar.