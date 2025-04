Ancelotti al posto di Gasperini: uragano Conte in Serie A

Nuovo allenatore Roma: alla fine di questa stagione i giallorossi cambieranno il tecnico. Bomba Conte e intreccio con il Napoli

Nuovo allenatore e attaccante. Questi al momento i temi caldi attorno alla Roma. Anche se ovviamente la prima di queste due scelte è quella che attenziona e anche molto la curiosità dei tifosi giallorossi.

Ad esempio, questa mattina Francesco Totti ha detto di voler Ancelotti: “Il momento è giusto” le parole del capitano. Ma l’allenatore del Real Madrid come sappiamo ha anche le avances della Nazionale Brasiliana, che lo vorrebbe per il prossimo biennio. Detto questo, se ne parlerà tanto fin quando il club non comunicherà ufficialmente la scelte. E oggi, Ivan Reggiani, ha parlato di questo tema, e non solo, al canale Youtube di calciomercato.it. Ecco le sue parole.

Nuovo allenatore Roma: c’è ancora Gasperini

“Molta attenzione ci sarà attorno a Gasperini, che riceverà cose importanti da Napoli o Roma. Nella Capitale se la giocherà con Carletto Ancelotti che ha nel suo DNA e nel suo cuore la Roma, anche più del Milan. Ha questo sogno nel cassetto e questo sarà il suo primo obiettivo. È impensabile che un club così forte e importante, con il pubblico più importante d’Italia e uno dei migliori d’Europa, non possa riorganizzare una dirigenza di altissimo livello. Il Napoli dipende dall’obiettivo che si raggiunge, ma sicuramente Conte farà un colpo di coda a fine stagione”. Insomma, il quadro è questo.

La Roma quindi, non avrebbe deciso il nome del nuovo tecnico anche se nelle ultime settimane quello che è stato accostato maggiormente è stato il profilo di Stefano Pioli, attuale tecnico dell’Al Nassr, che ha una clausola rescissoria nel suo contratto con gli arabi per liberarsi alla fine di questa stagione. Vedremo la scelta, e vedremo chi sarà il successor di Ranieri.