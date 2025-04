Totti ‘svela’ l’allenatore della Roma: “L’ho visto di persona”

Totti svela l’allenatore della Roma: il capitano giallorosso ha rilasciato una lunga intervista. Ecco le sue parole più significative.

Ha rilasciato una lunga intervista Francesco Totti a Fabrizio Romano. Sui canali di Betsson Sport l’ex capitano della Roma ha ovviamente parlato ampiamente della società giallorossa. Partendo, pure, da quello che è il suo rapporto con Daniele De Rossi.

“Bellissimo – ha detto Totti e gli auguro il meglio per la sua nuova avventura che sappiamo non essere semplice. Lo vedo voglioso e determinate. Parla bene l’inglese, è un comunicatore. Penso possa avere un grande futuro coma allenatore”. Insomma, benedizione arrivata. In questo momento il tema caldo nella Capitale è quello relativo al prossimo allenatore della Roma: “Spero possa venire Ancelotti che è sempre stato tifoso e penso sia arrivato il momento giusto. L’ho visto tempo fa quando sono andato a trovare alcuni giocatori“. E basta, non si è espresso e non ha rivelato se hanno trattato il tema Roma.

Totti svela tutto: c’è anche De Zerbi nei suoi pensieri

“Se dovessi scegliere un allenatore giovane punterei su De Zerbi. Ha grandi doti. Ci mette l’anima” ha continuato Totti. Che poi ha anche parlato di Claudio Ranieri: “Una persona speciale. Entra in punta di piedi e va via da Re. Lui ha sempre detto di sì ala Roma. Una figura troppo vera, leale, importante, sia per i tifosi, ma anche per la società. E poi anche per la squadra che è rinata” ha sottolineato.

“Sempre, per quello che è il mio pensiero – ha detto Totti invece su Mourinho – è un nome che sta in cima ai miei desideri. Per vincere servono grandi personaggi e lui ha fatto la storia del calcio. Mi piacerebbe molto lavorarci“.

“Non mi viene un nome specifico. Punterei su un giovane come Nico Paz. Mi piace, è estroso e cattivo allo stesso tempo. Il Real ha fatto la scelta migliore. Ritornerà a Madrid e diventerà tra i migliori al mondo” ha risposto invece su un giocatore che vorrebbe vedere alla Roma. Infine, una domanda su Frattesi: “Stiamo parlando di uno dei giovani più forti in circolazione a centrocampo. Lui è tifoso della Roma, spero che su di lui possano fare un grande investimento. Sarebbe un sogno per lui e per i tifosi. Ogni volta che entra fa il suo, con la voglia e la testa giusta”