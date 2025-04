Inzaghi lascia l’Inter: destinazione choc e sostituto già pronto

Inzaghi lascia l’Inter. Alla Pinetina non è proprio il momento di parlare di mercato ma un’indiscrezione fa tremare l’ambiente nerazzurro.

Ritornare assoluto protagonista ma soltanto dopo una scelta ben ponderata. Chi lo conosce meglio di qualunque altro, Giovanni Galeone, tiene sempre a sottolineare come il denaro non sia la questione più importante e come sia invece il progetto tecnico a doverlo conquistare.

E così si ritorna a parlare di Massimiliano Allegri. E se ne riparla, ovviamente, in ottica stagione 2025-26. Il tecnico livornese, con sei scudetti in bacheca ed una parete attrezzata per raccogliere le numerose coppe nazionali non è più un tecnico disponibile a prendere le squadre in corsa. Pertanto si riparte dalla nuova stagione ma se è sicura la ripartenza la questione attiene esclusivamente la panchina sulla quale si andrà a sedere. Nelle ultime settimane sono almeno due le squadre accostate all’ex di Milan e Juventus. All’inizio è stata la Roma che lo avrebbe scelto per il post-Ranieri. A seguire ecco l’ipotesi ritorno al Milan. Il club di Gerry Cardinale, dopo la doppia delusione portoghese, non intende compiere errori.

Inzaghi lascia l’Inter. Alla Pinetina arriva Allegri

Due grandi società, Roma e Milan, intendono proseguire, o ricominciare, come nel caso dei rossoneri, a crescere. In entrambi i casi Massimiliano Allegri rappresenta il meglio che il mercato allenatori possa offrire.

Una garanzia che potrebbe interessare a breve anche i campioni d’Italia dell‘Inter. La società nerazzurra è nel vivo della sua stagione. In lotta su tre fronti non intende distrarsi. Eppure voci provenienti dall’Arabia Saudita possono creare indesiderati allarmi. L’attuale tecnico dell’Al–Hilal, Jorge Jesus, sembra essere il prescelto dalla Confederazione calcistica brasiliana per tentare di riportare la nazionale verde-oro ai fasti passati. A quel punto il club saudita si troverebbe senza tecnico ma l’obiettivo appare chiaro. Il nome illustre per la sostituzione di Jorge Jesus lo ha rivelato il giornalista Alberto Cerutti: Simone Inzaghi.

Per l’attuale tecnico dell’Inter vi sono due offerte: “Un’offerta ufficiale da parte dell’Al Hilal e un’altra dall’Inghilterra“. Al momento, però, non vi sono risposte da parte del tecnico nerazzurro concentrato più che mai sugli obiettivi stagionali dell’Inter. Nel caso poi Simone Inzaghi dovesse lasciare l’Inter, Beppe Marotta ha già pronto il sostituto: Massimiliano Allegri. Esattamente come avvenuto anni addietro alla Juventus per il post-Conte, il tecnico livornese diventerebbe il prescelto per il post-Inzaghi: “Già in passato Allegri ha rappresentato la prima scelta di Marotta. Se Inzaghi non vince e va via dall’Inter, il nuovo allenatore sarà Allegri“.

Come sempre saranno i risultati ad emettere la sentenza, e la scelta, finali.