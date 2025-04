Thiago Motta al posto di Allegri, cifre UFFICIALI: destinazione choc

Torna in ballo un’affascinante destinazione per l’ex tecnico della Juventus: superato Allegri nella corsa alla prestigiosa panchina

Il ballo si è allargato ad altri partecipanti. Divenuti improvvisamente dei disoccupati di lusso per via degli ultimi risultati deludenti. Ovviamente stiamo parlando del valzer delle panchine, un gioco ad incastri che ora coinvolge anche Thiago Motta, l’ormai ex allenatore della Juve che da qualche settimana è su piazza per una nuova possibile avventura. In Italia o all’estero è ancora tutto da vedere, sebbene stiano giungendo degli indizi abbastanza inequivocabili da Oltremanica.

È stata una stagione a dir poco turbolenta quella ancora in corso nella ricca e competitiva Premier League. La crisi dei due club di Manchester – oseremmo definire endemica quella dello United, sorprendente quella dei 4 volte Campioni d’Inghilterra del City – ha di fatto lasciato spazio a nuove scalpitanti realtà.

Avendo, anche altri club al di fuori delle storiche big, possibilità economiche ottime, il campionato ha riservato delle piacevoli sorprese. In positivo, come la bella favola di Nottingham Forest, ma anche del Bournemouth, del Fulham e del Brentford.

Le delusioni dell’annata non riguardano però solo le due società di Manchester. A testimonianza di ciò c’è anche il caso dell’Everton, ‘costretto’ a cambiare allenatore in corsa per evitare una stagione che altrimenti avrebbe rischiato di essere drammatica. Chi ha deciso di restare con l’allenatore originario, pur dovendo far fronte ad un’annata davvero deludente, è stato il Tottenham Hotspur, fuori da qualsiasi discorso europeo in campionato e ormai aggrappato alla sola Europa League, con il match di ritorno di quarti di finale contro l’Eintracht Francoforte in programma giovedì 17.

Thiago Motta in Premier: superato Allegri nella corsa alla big

Sono ormai settimane che in Inghilterra danno per scontato l’addio a fine stagione di Ange Postecoglou, l’allenatore australiano di origini greche che ha deluso nel suo cammino stagionale. Il portale ‘News.paddypower.com‘ ha già stilato, sulla base delle sempre affidabili sensazioni dei bookies, il listino dei papabili alla panchina degli Spurs per l’anno venturo.

Nonostante non sia in testa nelle previsioni dei betting analyst di cui sopra, il nome di Thiago Motta sta guadagnando sempre più posizioni nel gradimento della dirigenza londinese.

Il favorito, per quello che sarebbe un grande ritorno nel club che ha portato fino ad una finale di Champions League, è Mauricio Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti. Subito dietro ecco gli emergenti tecnici protagonisti di un’ottima stagione in Premier: da Andoni Iraola (Bournemouth) fino a Marco Silva (Fulham) passando per Kieran McKenna (Ipswich Town), la soluzione potrebbe essere trovata in club che incredibilmente finiranno il campionato sopra il Tottenham.

E poi ci sono loro, Max Allegri e Thiago Motta, che si rincorrono nelle previsioni dei bookies. Il livornese fino a qualche giorno fa sembrava avvantaggiato rispetto all’oriundo, ma ora la sua quota si è alzata a 14 volte la posta contro i 13 di Thiago Motta. Che, come abbiamo detto, appare in grande rimonta.