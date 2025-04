Allegri ritorna in Serie A, sorpresa Roma: nero su bianco e cifre UFFICIALI

Il futuro di Massimiliano Allegri è un vero e proprio boomerang: l’accordo spiana la strada al clamoroso ritorno nel campionato italiano. Ecco il nuovo indizio

Il conto alla rovescia per il ritorno di Allegri sembra ormai essere giunto ai suoi inevitabili titoli di coda. Ormai da mesi il futuro del tecnico livornese si è preso le luci dei riflettori. A partire dai giorni immediatamente successi al suo esonero da parte della Juventus, Allegri è stato sin da subito accostato a diversi club in giro per l’Europa e in Arabia. Il cerchio – ormai – si sta stringendo.

Nei giorni scorsi era stata ventilata l’indiscrezione relativa ad un presunto accordo di massima raggiunto tra Allegri e i Friedkin. Solo da formalizzare, l’intesa sarebbe maturata sulla base di un contratto biennale. Ad alimentare nuove voci in merito all’accostamento dell’allenatore italiano e la Roma ci ha pensato indirettamente anche Claudio Ranieri, il cui lapsus linguae nella conferenza stampa post derby non è affatto passato inosservato.

In un mosaico che si appresta ad essere completato in tempi relativamente brevi, però, nelle ultime ore l’ago della bilancia nella corsa ad Allegri sembrerebbe propendere ancora una volta a favore del Milan. Dopo lo stop alla trattativa per Paratici, infatti, la candidatura caldissima di Igli Tare come nuovo DS rossonero potrebbe rappresentare un autentico spartiacque per la candidatura dell’ex allenatore della Juventus.

Allegri trova panchina: l’indizio dei bookmakers è clamoroso

Da sempre scatenati sull’argomento, i bookmakers sembrano propendere proprio per quest’ultima ipotesi. Come informa Agipronews, infatti, Allegri ha ormai superato De Zerbi nella lista presa in considerazione dai betting analyst per il post Conceicao, ritagliandosi un notevole spazio di manovra.

Gli esperti Sisal e Snai bancano a 3 volte la posta il possibile Allegri bis in rossonero. Scenario che vede il tecnico livornese balzare in pole position nella corsa a nuovo allenatore per il Milan. Come detto, è costretto ad ‘inseguire’ De Zerbi, che sembrava essere il candidato principale con il quale aprire il nuovo corso qualora si fosse trovato l’accordo con Paratici. La composizione del binomio tra l’attuale tecnico del Marsiglia e la compagine meneghina si gioca infatti a quota 4: probabile che nella valutazione dei betting analyst sia stata presa in considerazione anche la flessione del Marsiglia nelle ultime settimane.

Sul gradino più basso del podio si issa invece Antonio Conte – a quota 4,5 – la cui permanenza al Napoli resta comunque l’ipotesi più credibile nonostante l’interessamento anche della Juventus. Più staccato infine Maurizio Sarri proposto a quota 5 e accostato timidamente anche alla Roma.