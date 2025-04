Blitz argentino e clausola da 13 milioni: scippo Roma in Serie A

Il dirigente è scatenato sul mercato sudamericano: l’obiettivo, condiviso con la Roma, può arrivare grazie al pagamento della clausola

Nonostante manchino ancora diverse giornate di campionato, con i verdetti ancora da definire, il calciomercato è già ampiamente nel vivo. Parecchi club sono ancora in attesa di capire se riusciranno ad entrare in una qualsivoglia competizione europea, di modo anche da adeguare le proprie trattative alle ambizioni e soprattutto agli introiti che ne deriveranno.

Lo stesso club giallorosso, ancora in trattativa per il profilo che prenderà il posto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, sta sondando varie piste su obiettivi che, a prescindere da chi accetterà l’incarico, sono ritenuti utili ad arricchire la qualità della rosa.

Approfittando di un’intervista esclusiva rilasciata da Leandro Paredes a ‘La Gazzetta dello Sport‘ qualche giorno fa, è tornato in voga l’interesse di Florent Ghisolfi per tre calciatori argentini che piacciono non poco al dirigente transalpino. Due di questi, Leonardo Balerdi e Facundo Medina, sono stati anche in qualche modo sponsorizzati dal centrocampista albiceleste, che li conosce bene in quanto compagni di nazionale.

Il terzo, un profilo che gravita in orbita Roma già dallo scorso autunno e che aveva suscitato l’interesse anche dell’Inter, gioca ancora in patria. Una prima offerta formulata dai capitolini, pari a circa 10 milioni di euro secondo informazioni raccolte direttamente dalla nostra redazione, era stata respinta dal Racing Avellaneda, proprietario del cartellino del classe 2002.

In attesa di tornare all’assalto, considerando la presenza di una clausola che la società albiceleste vorrebbe incassare in toto, si è fatto sotto un altro club di Serie A. Le cui ambizioni sono ormai note a tutti.

Di Cesare, blitz di Di Vaio: pagano la clausola

Nella sua edizione odierna sempre la ‘Rosea‘ riferisce di diverse missioni in Argentina portate avanti dal Bologna, il club felsineo che, al di là dell’ultima sconfitta in campionato nello scontro diretto con l’Atalanta, conserva intatte le proprie possibilità di giocare in Europa il prossimo anno.

Tra i calciatori seguiti in Sudamerica grazie agli ottimi rapporti che il Ds Marco Di Vaio ha con Diego Milito – presidente del Racing – e Franco Zuculini – team manager della squadra che fu già di Lautaro Martinez – il Bologna è pronto all’affondo per Marco Di Cesare, il difensore centrale che la Roma insegue da mesi.

Il valore della clausola, che ha già toccato i 13 milioni di dollari ma che potrebbe essere destinata a salire fino a 15 in base a quando si deciderà di corrispondere effettivamente l’importo richiesto, non rappresenta un problema per gli emiliani, col Responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori che avrebbe già dato il via libera all’operazione.

Una vera e propria beffa per la Roma, che contava di avviare col Racing un dialogo che non presupponesse necessariamente la corresponsione dell’intero vincolo economico presente nel contratto del calciatore.