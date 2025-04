Calciomercato Roma, nuova firma UFFICIALE e addio bianconeri

Calciomercato Roma. La società giallorossa è in fermento pensando alla stagione che verrà. Non soltanto un nuovo tecnico ma anche nuovi giocatori.

I due pareggi consecutivi conseguiti contro Juventus e Lazio hanno leggermente allontanato la Roma dalla zona Champions League. Sono però ancora a disposizione sei turni di campionato dove tutto può ancora accadere.

Nel frattempo anche in casa Roma si è cominciato a pensare alla prossima stagione. Il cuore della questione riguarda, ovviamente, la scelta del nuovo allenatore. Claudio Ranieri, nonostante il miracoloso rendimento dei suoi ragazzi, non si tratterrà un minuto di più sulla panchina giallorossa. La ricerca del sostituto del tecnico romano prosegue e chissà che, invece, la scelta non sia già stata effettuata e messa in cassaforte in attesa del momento giusto per l’annuncio. La Roma 2025-26 parte da solide basi alle quali sarà necessario unire nuovi profili di qualità. Dalle parti di Trigoria iniziano a filtrare concrete ‘simpatie’ verso profili sui quali la società giallorossa potrebbe puntare durante la prossima sessione di mercato.

Calciomercato Roma. Oumar Solet ‘vede’ la capitale

Il suo nome è stato accostato a diversi club di prima fascia italiani. E’ l’ennesimo grande colpo di mercato dell’Udinese pronto però, anche lui, a salutare il Friuli, inteso come regione e stadio.

Oumar Solet, classe 2000, difensore francese dell’Udinese, è un preciso obiettivo di Florent Ghisolfi. La concorrenza del Napoli di Antonio Conte e del direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, rappresenta un disturbo inevitabile ma nulla di preoccupante. La società giallorossa ha già avviato i contatti con la Unique Sports Group, agenzia internazionale che soltanto di recente ha preso in cura gli interessi del difensore bianconero. Un repentino cambio che potrebbe favorire l’approdo di Oumar Solet alla Roma. La scelta di un tecnico di spessore è soltanto la parte iniziale di un progetto più ampio inteso a proseguire il percorso di costante crescita della Roma. Come società e come squadra.

Oumar Solet è soltanto il primo tassello.