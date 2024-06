Voltafaccia Napoli: Conte ha perso Lukaku

Voltafaccia Napoli: la situazione che gira attorno a Lukaku non è delle migliori. Anzi si allontana in maniera clamorosa il ritorno in Serie A dell’ex Roma. Ecco le novità

Se pensi ad Antonio Conte pensi a Lukaku come attaccante. Il rendimento del centravanti belga con il tecnico italiano è stato sempre assai importante, e nel momento in cui l’ex Tottenham ha firmato con il Napoli si è parlato immediatamente di un possibile ritorno di Big Rom in Italia.

La Roma non lo riscatterà: i Friedkin investimenti così grossi – 43milioni di euro di clausola rescissoria – non li fanno per giocatori che hanno superato i trent’anni. Giusto così: si cercano e si valutano profili diversi, di uomini giovani che possano anche nel futuro portare a qualche plusvalenza. Ecco perché di speranze di rivedere Lukaku a Trigoria non ce ne sono. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina quelle di rivederlo in Italia sono ridotte al lumicino.

Lukaku verso l’Arabia, addio Napoli

Manna, il nuovo direttore sportivo degli azzurri arrivato dalla Juventus ci ha provato: però da parte del Chelsea si è alzato un vero e proprio muro. I londinesi, nonostante debbano vendere entro il prossimo 30 giugno per cercare di rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario, per ora non vogliono sentire parlare di sconti, quindi vogliono appunto tutti i soldi che hanno deciso di chiedere già dallo scorso anno. E il Napoli non ha intenzione di spenderli per Romelu.

Quindi ritorna forte la pista Arabia Saudita: da quelle parti sperano che l’intenzione del belga che l’anno scorso ha rifiutato possa essere diversa. Un anno dopo Lukaku non chiude le porte, e secondo quanto trapela dal ritiro della nazionale insieme a De Bruyne avrebbe chiesto dei consigli a Carrasco che è andato a giocare da quelle parti. Niente Italia, insomma. Lukaku è pronto a cambiare totalmente vita.