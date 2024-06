Accordo con Hummels: la bomba di Sky Sport

Giungono sviluppi potenzialmente decisivi in merito ad uno degli affari più chiacchierati in casa Roma. Ecco le ultime

Mentre l’Europeo 2024 entra nel vivo, Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi proseguono nel complesso concepimento di un calciomercato potenzialmente scoppiettante, durante il quale sarà necessario ricostruire dalle fondamenta una rosa fin troppo affine alle velleità calcistiche di José Mourinho, più che a quelle di DDR.

I due reparti su cui sarà necessario lavorare con maggiore attenzione sono senza dubbio quello offensivo e quello difensivo, dove sono svariati i contratti in scadenza, i prestiti in bilico e i possibili trasferimenti da compiere per trasformare la natura dell’organico giallorosso.

In particolare nel caso della linea difensiva, ecco che Ghisolfi e Ricchio dovranno necessariamente giungere al primo luglio con le idee chiare, così da sopperire al rientro a Vinovo di Dean Huijsen e alla probabile partenza di Chris Smalling…

Senza contrare la questione esterni difensivi, dove tra il probabile addio di Leonardo Spinazzola, il mancato riscatto di Rasmus Kristensen e la chiacchierata cessione di Rick Karsdorp, pare che i giallorossi dovranno assicurarsi più di un opzione da corteggiare. Tornando ai centrali difensivi, emergono nuovi sviluppi in merito ad uno dei nomi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Smentito accordo Hummels-Maiorca: De Rossi può ancora sognare

Nelle scorse ore sono circolate svariate voci che davano il trasferimento di Matt Hummels alla Roma come pura utopia, soprattutto a causa di un supposto accordo già stretto con il Maiorca. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, pare che il sopracitato accordo sia stato clamorosamente smentito e, al contrario, la via che conduce alla città eterna stia divenendo sempre più seducente per Mats Hummels.

Come più volte affermato e confermato dallo stesso Borussia Dortmund, le strade del fuoriclasse ex Bayern Monaco e dei gialloneri sono destinate a dividersi il 30 giugno e, a quel punto, un trasferimento a parametro zero (lo stipendio si aggirerebbe intorno ai 3,5 milioni di euro) potrebbe realmente stuzzicare la fantasia di Daniele De Rossi, al quale occorrerà con grande probabilità un erede di Chris Smalling.