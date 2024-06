Irrompe un’altra big su Chiesa: la Roma adesso trema

Trapelano importanti aggiornamenti sul futuro di Federico Chiesa. Un top club lo ha messo nel mirino: così cambia tutto

Protagonista della gara inaugurale dell’Italia di Luciano Spalletti con molti spunti interessanti, Federico Chiesa sta calamitando non poche indiscrezioni di calciomercato. L’esterno offensivo della Juventus, che per il momento ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i bianconeri in scadenza nel 2025, si sta guardando intorno alla ricerca di nuove possibili soluzioni.

Nel mirino della Roma, la cui area tecnica ha avuto un contatto esplorativo diretto con Ramadani, il figlio d’arte piace e non poco anche al Napoli di Antonio Conte, suo grande estimatore. Tuttavia, il numero di club sulle tracce dell’ex esterno offensivo della Fiorentina si preannuncia molto più alto. A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania. Secondo quanto riferito da Sky.de, infatti, Chiesa sarebbe finito nel mirino anche del Bayern Monaco, alla ricerca di un profilo con le caratteristiche del jolly della Juventus.

Pur essendo disposto a prolungare il contratto di uno dei loro gioielli, i bianconeri si siederebbero al tavolo delle trattative nel caso in cui arrivasse un’offerta compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. I rapporti tra Bayern e Juventus, come testimoniato dall’affare de Ligt, sono molto più che buoni. Staremo a vedere, però, se tutto ciò si tradurrà in una vera e propria trattativa per Chiesa, il cui futuro resta comunque un rebus ancora tutto da sciogliere.