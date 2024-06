La Premier League ‘scippa’ la Roma: hanno fatto cifra tonda

Le ultime dall’Inghilterra: la corsa per una delle possibili occasioni del mercato della Roma rischia di complicarsi. Ecco cosa sta succedendo

Quella che è appena cominciata potrebbe rivelarsi una settimana piuttosto intensa nei programmi di mercato della Roma. Molto attivi sia sul fronte entrate che su quello uscite, i giallorossi vogliono ritagliarsi spazi di manovra importanti con cui esaudire le richieste di Daniele De Rossi.

Sotto questo punto di vista le idee di sicuro non mancano. All’intento di rinnovare l’organico con innesti di qualità si associa l’obiettivo, tutt’altro che banale, di rivolgere sempre una certa attenzione alle situazioni di bilancio. Ecco perché, con la volontà di puntellare l’organico con acquisti in grado di innalzare il background in termini di esperienza, sono ritornati in auge diversi profili low cost. Sono da inserire proprio in questo filone le ultime indiscrezioni relative a Mats Hummels. L’esperto difensore tedesco, che non ha rinnovato il suo contratto con il Borussia Dortmund in scadenza tra poche settimane, è stato proposto anche alla Roma. Dal canto loro i giallorossi non hanno chiuso preventivamente le porte all’operazione, riservandosi del tempo per valutare il da farsi.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: anche Tottenham e Chelsea su Hummels

Nello scacchiere di De Rossi Hummels potrebbe rappresentare quel tassello giusto in grado di raccogliere l’eredità di Chris Smalling, il cui futuro alla Roma è ancora un rebus tutto da sciogliere. Una traccia di mercato, quello relativo al binomio Hummels-Roma, da monitorare dunque con estrema attenzione. Fermo restando, però, che la concorrenza per il classe ’88 di certo non manca.

Prova ne siano le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato da HITC, infatti, il profilo di Hummels sarebbe finito anche nei dossier di Tottenham, Newcastle, Chelsea, West Ham ed Everton. Soprattutto gli Spurs e i Magpies avrebbero infatti cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Una tela ancora tutta da tessere, insomma, ma che potrebbe portare ad una vera e propria sfida internazionale. Nessuno dei club sopra menzionati ha messo sul piatto una proposta concreta per ingaggiare il difensore; tuttavia, non è escluso che almeno una di queste compagini possa entrare in rotta di collisione con la Roma, soprattutto se i giallorossi dovessero entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo.

Smentita l’ipotesi Maiorca che sembrava aver preso quota, il rebus legato al futuro di Hummels è destinato a tenere banco ancora per diversi giorni. In tutto questo la Roma è pronta a ritagliarsi un ruolo tutt’altro che banale, valutando con attenzione l’evolvere della situazione. Staremo a vedere cosa succederà.