Ribaltone UFFICIALE Roma: affare ai dettagli, salta tutto

La presa di posizione ufficiale potrebbe chiudere definitivamente i giochi per la Roma. Trattativa al traguardo, le ultime

Sono ore di calma apparente nel quartier generale della Roma. Con la volontà di aumentare il numero di soluzioni a disposizione di Daniele De Rossi, Ghisolfi sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti.

Nelle ultime ore è emersa con una certa forza la candidatura di Mats Hummels. Il difensore tedesco, che non ha rinnovato il suo contratto con il Borussia Dortmund in scadenza tra pochi giorni, era stato proposto anche alla Roma. Stando a quanto riferito dal consulente di mercato Timo Boll, dell’Elite Sports Management, il futuro del difensore tedesco potrebbe essere invece al Maiorca.

Nella breve intervista rilasciata al Mallorca Zeitung, Boll si è espresso in questi termini fornendo il suo punto di vista sullo stato della trattativa, a suo dire avanzata, tra il club spagnolo e il difensore tedesco. Ecco quanto riferito a riguardo: “Dato che né Hummels né il padre parlano spagnolo, mi hanno chiamato. Firma imminente con il Maiorca? È solo una questione di dettagli, non gli interessano i soldi ma vuole soltanto vivere in pace”. Sempre Mallorca Zeitung rivela come Hummels sarebbe intenzionato a restare in vacanza a Maiorca fino a venerdì. Per chiudere definitivamente l’operazione, però, il calciatore sarà chiamato ad una drastica riduzione dell’ingaggio. Staremo a vedere se ci saranno i presupposti giusti per imprimere l’accelerata decisiva all’affare.