Mazzata ufficiale dopo l’infortunio: il suo Europeo è già finito. La conferma arriva direttamente dal ritiro dopo lo stop di ieri sera. Ecco la situazione

Le sue lacrime, nei momenti successivi al cambio, hanno fatto subito capire che si trattava di qualcosa di serio. Si attendevano gli esami strumentali per l’ufficialità, e questa è arrivata.

Il suo Europeo è finito, e non è durato nemmeno un tempo. Dalla Serbia, infatti, hanno confermato – così come riportato da Ilbianconero.it – che il problema di Kostic è più grave del previsto: “Non recupererà per i prossimi match”, quindi nessuna possibilità di vederlo di nuovo in campo. E questo per la nazionale serba è un bel problema, e potrebbe esserlo anche per la Juventus qualora Kostic soffrisse di qualcosa che lo potrebbe tenere fuori dal campo per molto tempo, visto che parliamo di un elemento che Giuntoli aveva messo in uscita in questa sessione di mercato per cercare di recuperare dei soldi da investire per i nuovi innesti richiesti da Thiago Motta.

Infortunio Kostic, Europeo già finito

Dicevamo: le lacrime di Kostic hanno subito fatto intuire che i segnali che manda il suo corpo erano difficili da digerire. E la gravità della situazione si è capita nella mattinata di oggi, con gli esami strumentali ai quali il giocatore si è sottoposto. Non c’è ancora una diagnosi ufficiale, ma la Serbia ha già fatto uscire fuori quello che vi abbiamo riportato. Insomma, addio Euro 2024.

Ovviamente non ci sarà nessuna possibilità per il commissario tecnico serbo di sostituirlo. Ormai le convocazioni sono andate e quindi rimarrà con gli altri elementi che hanno preso parte alla spedizione tedesca. Una situazione che un poco scuote il gruppo serbo che ieri sera, nonostante una discreta prestazione soprattutto nel secondo tempo, ha perso contro l’Inghilterra. La rete di Bellingham in avvio ha deciso tutto. Ma Vlahovic e compagni hanno comunque la possibilità di andare avanti.