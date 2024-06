Addio Roma: 20 milioni in Premier League

Nella mattinata di oggi bisogna segnalare alcune indiscrezioni di mercato che riguardano un giallorosso che potrebbe volare in Premier League.

L’attenzione di tutti è ovviamente rivolta verso l’Europeo che si sta disputando in questi giorni in Germania, ma i club non stanno certamente a guardare. Queste settimane, di fatto, sono fondamentali per lavorare ai colpi di questa sessione di calciomercato estiva.

Tra le squadre del campionato di Serie A, di fatto, bisogna sicuramente inserire la Roma. Il club capitolino è consapevole di dover rinforzarsi per cercare di essere competitivo per cercare di tornare a qualificarsi per la Champions League. Quest’ultimo, dunque, sarà il primissimo obiettivo del gruppo guidato da Daniele De Rossi.

Florent Ghisolfi, quindi, è al lavoro su diversi fronti, visto che la Roma ha la necessità di rinforzarsi in diversi reparti. Al momento, le zone di campo in cui il nuovo direttore sportivo sta lavorando sono quelle dell’attacco e la difesa (qui si stanno valutando sia possibili nuovi centrali che nuovi laterali). Tuttavia, a centrocampo ci potrebbe essere una cessione che potrebbe cambiare i piani del team capitolino.

Calciomercato Roma, Edoardo Bove potrebbe andare in Premier League: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione de ‘Il Tempo’, infatti, Edoardo Bove potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato estivo. Il prodotto del settore giovanile giallorosso, di fatto, non è una prima scelta di Daniele De Rossi, il quale cerca per il suo centrocampo un calciatore che possa dargli alcune caratteristiche che mancano ai giocatori che ha disposizione in questa specifica zona di campo: cambio di passo e ‘motore’.

All’agenzia Kia Joorabchian, dunque, è stato affidato l’incarico di trovare un possibile club della Premier League interessato ad Edoardo Bove. Tra l’altro ci sarebbe stato anche già un primo incontro con chi cura gli interessi del centrocampista giallorosso, indicando intorno ai 20 milioni di euro il prezzo del cartellino del centrocampista.