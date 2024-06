Addio Roma già segnato, doppietta e nuova firma in Serie A

Addio Roma e nuova firma in Serie A: doppietta in Serie A. Gli ultimi aggiornamenti.

Il corpo valutativo che attende Ghisolfi, Soulokou e gli altri addetti ai lavori di Trigoria nel corso delle prossime settimane dovrà passare anche per l’insieme di decisioni destinate a toccare il corpo delle uscite. Proprio quest’ultimo, infatti, fungerà da sostrato fondamentale per la costruzione e l’apparecchiamento di una rosa che nell’ultima stagione ha dimostrato margini di miglioramento di non poco conto.

Una volta aver sfoltito la rosa di tutti quei profili non più importanti e centrali come un tempo, allontanati insieme a chi sia ormai in scadenza contrattuale o abbia confermato con prestazioni di scarso rendimento e continuità di non poter tornare utile, in quel di Trigoria sarà tempo, finalmente, di nuovi arrivi. Su questo fronte, uno dei nomi più caldi è stato in queste ore quello di Hummels, che ha saputo fare compagnia nel recente passato a quello non meno altisonante di Federico Chiesa, tra i possibili protagonisti di una campagna acquisti che, in casa Roma, si appresta a vivere importanti novità anche sul fronte offensivo.

Calciomercato Roma, il Como insiste per Belotti: c’è anche Borja Mayoral

Qui, il ritorno di Lukaku al Chelsea dopo l’anno in prestito alla Roma costringerà quest’ultima a tenere considerazione dei tanti scenari che consentano di migliorare lo scacchiere in modo intelligente e funzionale, mettendo nelle mani di De Rossi un bomber importante e coerente rispetto ai principi di gioco e sviluppo del tecnico capitolino.

Parallelamente a ciò e senza dimenticare di una situazione Dybala che continuerà a tenere i tifosi della Roma col fiato sospeso, va ricordato come l’inizio del calciomercato sia destinato a sancire anche il ritorno alla base di Andrea Belotti. L’ex Torino sarà ennesimo oggetto di valutazioni in quel di Trigoria, dove si cercherà di trovare una soluzione ideale per l’attaccante, reduce dal trascorso non più nobile di quello giallorosso presso la Fiorentina.

Una permanenza nella Capitale è a dir poco improbabile e, nelle ultime settimane, sembrava aver preso piede lo scenario di una permanenza in Serie A. Su tale fronte, Gianluca Di Marzio evidenzia come il Gallo sia ancora concretamente nel mirino del Como di Fabregas, le cui intenzioni nobili passano per il monitoraggio di nomi altisonanti. Belotti piace non poco, come ben evidenzia uno stato concreto delle trattative tra le parti.

Da segnalare, però, sempre il nome di Borja Mayoral che, come emerso negli scorsi giorni, continua ad essere considerato come un altro profilo dal quale partire per un percorso nobile e importante nel campionato nostrano.