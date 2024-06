Da Conte a De Rossi: lo mandano via con lo sconto | ASRL

Destini incrociati per Napoli e Roma in vista della prossima sessione di calciomercato: non solo Chiesa, Di Lorenzo e Lukaku

Nonostante l’arrivo di Antonio Conte abbia ridonato un po’ di entusiasmo all’ambiente, in casa Napoli ci sono diversi casi spinosi da affrontare in vista della prossima stagione. L’ingaggio di un allenatore top rappresenta senza dubbio un passo fondamentale per risorgere dalle ceneri del decimo posto in classifica, ma dopo i mal di pancia dell’agente di Giovanni Di Lorenzo, ora Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna si trovano a dover gestire quelli dell’entourage di Khvicha Kvaratshelia, desideroso di cambiare aria e corteggiato dal Paris Saint-Germain.

Mai come quest’anno, i destini di mercato dei partenopei rischiano di entrare in rotta di collisione con quelli della Roma. Daniele De Rossi, infatti, ha inserito nella propria lista dei desiderata i nomi di Di Lorenzo e di Federico Chiesa, obiettivo concreto anche del Napoli, soprattutto in caso di partenza dell’ala georgiana. Come se non bastasse, a Trigoria continuano a valutare anche un possibile ritorno di Matteo Politano, potenzialmente in uscita visto che ai tempi dell’Inter i rapporti con Conte non decollarono affatto.

Dal Napoli alla Roma: via dopo un anno con lo sconto

Ma il terreno di battaglia potrebbe spostarsi anche su obiettivi comuni o su occasioni di mercato che si presenteranno ad entrambi i club nel corso della sessione estiva di calciomercato. A tal proposito, secondo quanto appreso da Asromalive.it, l’esigenza delle due dirigenze di reperire un nuovo esterno sinistro può creare un intreccio importante e non solo perché gli azzurri stanno valutando l’ipotesi di ingaggiare Leonardo Spinazzola a parametro zero.

Nelle ultime settimane, infatti, sia Florent Ghisolfi che Manna sono stati informati della possibilità di prendere Borna Sosa a meno di 10 milioni di euro. Il terzino croato è stato messo in vendita dall’Ajax. che potrebbe accontentarsi di recuperare gli 8 milioni di euro spesi la scorsa estate per portare il calciatore in Olanda. Travolto dalla stagione da incubo dei lancieri, il 26enne ex Stoccarda ha chiuso la prima annata nella terra dei tulipani con 27 presenze e 5 assist.