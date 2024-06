Erede Lukaku, clausola pagata e svolta Zirkzee: addio Roma, operazione da quasi 20 milioni di euro. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Continuano le tante e importantissime valutazioni di calciomercato tra le varie società, italiane e non solo. La Roma, dal proprio canto, si trova in questa parentesi nella solita condizione di attesa rispetto allo sblocco di situazioni relative alle uscite, al fine di calibrare la campagna acquisti su una felice e ben nota osmosi tra nuovi colpi e addii pianificati da diverso tempo, seppur non sempre semplicissimi da incastrare.

La presenza di esuberi, seppur caratterizzante la rosa giallorossa anche questa volta, è meno importante rispetto al passato e sta permettendo agli addetti ai lavori di concentrarsi parallelamente e con la medesima attenzione anche sulle operazioni destinate a rinforzare la squadra con nuove firme e approdi. Lo dimostrano bene le recenti situazioni relative a Hummels o alle attenzioni per Chiesa, unitamente alle più generiche valutazioni di mercato che hanno finora interessato soprattutto il fronte offensivo.

Addio Guirassy, il Borussia Dormund paga la clausola: ‘spinta’ Zirkzee-Milan

Qui, come si sa bene, il ritorno di Lukaku al Chelsea sta costringendo Ghisolfi e colleghi a cercare delle concrete alternative per rinforzare un attacco che, oltre ad Azmoun, potrebbe restare senza lo stesso Abraham, previo l’arrivo di un’offerta ritenuta congrua. Ecco, dunque, spiegati i vari interessi della Roma per diversi nomi potenzialmente abbordabili, tra i quali, in passato, era stato fatto anche quello di Serhou Guirassy.

Il bomber dello Stoccarda, in realtà, da tempo non è stato più accostato ai giallorossi, pur avendone rappresentato nei recenti mesi un possibile obiettivo, alla luce della grande stagione disputata in Germania e di una clausola tutto sommato abbordabile, di 17.5 milioni di euro. Guirassy, come si ricorderà, era finito anche nel mirino dello stesso Milan e, proprio su tale fronte, il giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport riferisce importanti novità.

Guirassy, infatti, sarebbe sempre più vicino al Borussia Dortmund, pronto e disposto a versare nelle casse dello Stoccarda i quasi 18 milioni di euro previsti, accompagnati da un contratto a dir poco lauto. Questo scenario, dunque, spinge il campioncino del Bologna, Joshua Zirkzee, ulteriormente in orbita rossonera, con gli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi che continuano a vedere nella rivelazione felsinea l’obiettivo principale da consegnare nelle mani di Fonseca.