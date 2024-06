Firma con la Juve fino al 2029: Motta ha il nuovo numero 10

La Juve ha scelto Thiago Motta come nuovo allenatore dopo la rottura con Allegri. Dopo l’Europeo arriverà la firma fino al 2029 in casa bianconera: ecco chi vestirà la nuova numero 10.

Si preannuncia una sessione di calciomercato estivo movimentata in casa Juve. La squadra bianconera ripartirà dalla nomina di Thiago Motta come nuovo allenatore. L’ex centrocampista italo brasiliano arriva dal Bologna, dopo una stagione da incorniciare in casa felsinea, coronata dalla qualificazione in Champions League. Il punto fermo in casa bianconera è Cristiano Giuntoli, che sta modellando le prossime manovre di mercato per soddisfare le richieste del nuovo allenatore juventino. Appuntamento fissato a dopo Euro 2024 per la firma fino al 2029, ecco il nuovo numero 10 per Thiago Motta.

Aumenta il fermento intorno alle manovre del calciomercato estivo della Serie A, a pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione ordinaria. Fari puntati sulle prossime mosse della Juve targata Thiago Motta, alla prima panchina di una big dopo l’exploit con il Bologna. Il nuovo tecnico bianconero può ridisegnare la squadra, con particolare interesse al pacchetto offensivo. In rotta d’uscita restano Matias Soulé, reduce da un’ottima stagione con il Frosinone, e Federico Chiesa, in scadenza di contratto nel giugno del 2025. L’esterno azzurro è seguito con interesse da Roma e Napoli, oltre che dalle big europee. Mentre nel pacchetto offensivo juventino sembra tutto pronto per la firma fino al 2029.

La Juve riparte da Yildiz: rinnovo di contratto e maglia numero 10

Il punto fermo dell’attacco bianconero è rappresentato dal turco Kenan Yildiz. Il classe 2005 è stato una delle sorprese della stagione della Juve ed ora vuole vivere da protagonista anche l’Europeo con la maglia della Turchia. L’attaccante debutterà tra poche ore contro la Georgia, mentre Motta lo studia da lontano.

Dopo la kermesse europea, secondo quanto scrive Tuttosport, arriverà la firma sul rinnovo con la Juve fino al 2029 per Kenan Yildiz. Inoltre il giovane attaccante è stato scelto come nuovo numero 10, anche con la benedizione di Alex Del Piero, con il quale esiste uno stretto legame di stima reciproca. Il turco si prepara ad una doppia investitura importante, con la firma sul rinnovo ed un numero importante sulle spalle.