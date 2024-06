Via Abraham, guizzo Roma in Serie A: incrocio dal profumo d’Europa

Calciomercato Roma, guizzo in Serie A e incrocio dal profumo di Europa: Ghisolfi ha le idee chiare.

Il novero di aspetti da considerare e valutare in vista di un percorso che attende la Roma e De Rossi da un matrimonio che si appresta ad essere triennale è certamente di non poco conto. Come già accaduto in passato, in quel di Trigoria si sta cercando di comprendere in che modo intervenire per apportare modifiche calibrate e ben ponderate, nei diversi reparti che abbiano palesato le difficoltà principali nel corso dell’ultima stagione.

Tra i vari, come si ricorderà, continua a figurare quello dell’attacco, che ha vantato certamente un grande nome come quello di Paulo Dybala, unitamente ad un Romelu Lukaku che pare destinato ad essere già un mero ricordo per la Roma e i suoi tifosi. La qualità del primo non è mai stata in discussione, al netto di una continuità fisica non sempre massimale che, parallelamente alla scadenza contrattuale nel 2025 e la clausola dal valore ben noto, potrebbe portare i giallorossi a valutare anche eventuali strade di separazione.

Diversa, invece, la situazione Lukaku, con il belga che, proprio come il 21, ha rappresentato uno dei nomi cardine della rosa giallorossa nel corso dell’ultimo anno, con un destino che potrebbe però non più riportarlo a Trigoria a causa delle elevate richieste del Chelsea.

Addio Abraham, la Roma mette nel mirino Retegui

Tutto ciò spiega il perché la Roma stia maturando una certa attenzione soprattutto sul fronte offensivo nel corso di questa preliminare parentesi di calciomercato. Fin qui, in quel di Trigoria sono state valutate opportunità che permettano di apportare modifiche sulle fasce, oltre che al centro di un attacco che, oltre a Lukaku, potrebbe presto perdere anche lo stesso Abraham.

L’ex Chelsea è considerato, previo l’arrivo di una giusta offerta, un possibile partente, oltre che una chiave per incassare linfa da rinvestire a stretto giro, nel pieno rispetto di una sostenibilità progettuale destinata a passare per colpi abbordabili o a parametro zero, oltre che futuribili. Secondo Sky Sport, in particolar modo, un’eventuale uscita di Abraham potrebbe portare la Roma a Mateo Retegui, centravanti del Genoa finito nel mirino anche della Fiorentina.