Accordo in cassaforte, offerte rifiutate: la Roma ha già voltato pagina

La Roma di Daniele De Rossi deve salutare un calciatore che ha preso la decisione di mantenere la parola data ad un club.

La Roma ha un unico obiettivo per la prossima stagione, ovvero quello di tornare a staccare un pass per un posto in Champions League. Dalla gestione Di Francesco, esattamente dall’annata 2018/19, che i giallorossi non giocano una gara della massima competizione europea per club, davvero troppo tempo per un club importante come quello capitolino.

Per fare ciò, ovviamente, Florent Ghisolfi si è messo subito al lavoro per cercare di soddisfare le esigenze di mister De Rossi. Quest’ultimo, infatti, ha ribadito più volte la necessità di acquisire le prestazioni di giocatori che abbiamo fame e voglia di lottare per la maglia giallorossa. Il team capitolino, dunque, è al centro di tante trattative di calciomercato, soprattutto in due zone di campo: difesa e attacco. In quest’ultima, oltre a quello di Romelu Lukaku, ci potrebbe essere anche l’addio di Tammy Abraham (seguito da diverse squadre della Premier League). Tuttavia, per la Roma ci sono delle brutte notizie che riguardano un calciatore accostato ai giallorossi proprio come possibile rinforzo nel reparto offensivo del gruppo guidato da Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, Vangelis Pavlidis ha voluto rispettare la parola data al Benfica: ecco tutti i dettagli

Il giornalista ‘Fabrizio Romano’, infatti, ha confermato su X che Vangelis Pavlidis sarà un nuovo giocatore del Benfica. L’attaccante greco, quindi, si trasferirà in Portogallo per 12 milioni di euro più altri 2 di bonus. Queste cifre erano già circolate la settimana scorsa, ma l’esperto di calciomercato ha aggiunto anche un’altra novità.

Vangelis Pavlidis ha scelto di trasferirsi dall’AZ Alkmaar al Benfica nonostante le offerte dello Stoccarda e, per l’appunto, di alcune squadre del campionato di Serie A. Il centravanti greco, che quest’anno con la maglia del team olandese ha segnato ben 25 gol, ha infatti voluto mantenere la parola data alla squadra guidata dal tedesco Roger Schmidt.