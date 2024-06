Addio Roma, firma UFFICIALE col nuovo club

Addio Roma, firma ufficiale con il nuovo club. C’è stato l’annuncio sia da parte della società sia da parte del giocatore attraverso il proprio profilo social. Si chiude un’esperienza di 11 anni

Lo aveva fatto capire all’inizio di giugno che lui dentro Trigoria non ci sarebbe tornato. Dopo la delusione nella finale scudetto contro il Sassuolo si è intuito, anche, che la Primavera avrebbe avuto un enorme ricambio generazionale.

E adesso è anche ufficiale la sua partenza, a scadenza di contratto: quell’accordo la Roma non lo ha rinnovato, nonostante lo stesso classe 2004 abbia anche assaporato il gusto della prima squadra con Mourinho in panchina. Francesco D’Alessio inizia una nuova avventura nella sua carriera, ha infatti annunciato il suo approdo al Cittadella, società che milita nel campionato di Serie B. Sia il club, sia il giocatore con un post sul proprio profilo social, hanno dato conferma di tutto questo.

Addio Roma, D’Alessio al Cittadella

“Pronto per questa nuova avventura! Ringrazio la società per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare a lottare per questa maglia”. Queste le parole di D’Alessio che accompagnano la sua prima foto con la maglia dei veneti. Un saluto social, così com’era stato quello di qualche giorno fa, per la precisione del 7 giugno.

“Dopo 11 lunghi anni, anche per me, è arrivato il momento dei saluti. Sembra ieri il primo giorno in cui ho varcato il cancello di Trigoria, entusiasta di poter indossare quella maglia che per noi è sacra. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato; da ognuna di queste sono riuscito ad imparare qualcosa che mi ha aiutato a crescere. Ora per me inizierà un nuovo capitolo, sperando che questo possa essere solo un “arrivederci”. Grazie Roma”. Adesso nuova vita, nuova squadra, nuovo campionato e obiettivi diversi.