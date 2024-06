Bomba in nazionale: Rabiot tradisce la Juventus

Bomba in nazionale: le parole di Rabiot non passano inosservate e arriva un’ulteriore conferma che l’addio alla Juventus è sempre più vicino. La notizia è clamorosa

Ancora il suo futuro non lo ha deciso. Nonostante abbia un’offerta – a quanto si dice – assai importante sul piatto da parte della Juventus. Ma quel contratto in scadenza ancora non è stato rinnovato, e Adrien Rabiot tiene sulle spine Giuntoli e Thiago Motta, oltre che i tifosi bianconeri che vorrebbero vederlo ancora a Torino.

L’anno scorso la firma, spinta senza dubbio dalla certezza che il tecnico fosse Massimiliano Allegri, è arrivata appunto annuale e sapendo che il livornese sarebbe rimasto alla Continassa. Oggi non c’è più lui ma un ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid. Rabiot ha parlato dal ritiro della nazionale francese della questione, svelando che nella sua decisione finale la differenza non la farà il nuovo allenatore scelto da Giuntoli. Insomma, un poco di paura che possa andare via c’è, eccome.

Rabiot al Real Madrid, ecco la bomba

Si è parlato anche di un interesse dell’Inter. Oltre che delle solite squadre della Premier League. Ma a svelare quello che potrebbe succedere a Rabiot ci ha pensato il giornalista Emanuele Gamba, che è intervenuto su Tvplay.it.

Mi dicono di stare attento al Real Madrid che potrebbe avere un interesse su Rabiot alla luce del fatto che Kroos si ritirerà e Modric avrà un anno in più. Considerando che lì c’è una colonia francese che funziona, mi dicono di stare attento. E forse questo spiegherebbe il temporeggiare di Rabiot con la Juventus…“. Clamoroso quindi: Ancelotti vorrebbe prendersi Rabiot a parametro zero dopo aver fatto lo stesso con Mbappe che arriverà dal Psg. Una colonia davvero importante dentro i madrileni di una delle nazionali più forti al mondo, che parte da favorita all’Europeo. Dalla Juventus al Real Madrid insomma: difficile dire di no al club che ha appena preso il giocatore che per i prossimi anni vincerà senza dubbio il pallone d’oro. La Juventus si allontana in maniera clamorosa.