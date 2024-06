Calciomercato Roma, offerta per Belotti: risposta già recapitata

Calciomercato Roma, offerta per Belotti. Il centravanti, ex Torino, sbarca nuovamente a Trigoria dopo l’esperienza con la Fiorentina. Ed ora?

I campionati europei di Germania sono lì, sullo sfondo. Il grande evento calcistico europeo sembra, però, essere soggiogato dalla morbosa curiosità che sempre suscita il calciomercato. Quotidiani sportivi e siti specializzati mai, come in questo periodo, riscuotono tanto successo ed interesse. I numeri su vendite e click confermano questa tendenza.

Anche il mercato della Roma è in rampa di lancio. A Trigoria, come altrove, sono state ‘installate le porte girevoli’, un classico del periodo. In un momento storico in cui le società di calcio italiane non possono vantare bilanci contrassegnati dal segno più, ecco che le cessioni diventano la priorità poiché fonti dei denari necessari per gli acquisti.

In casa Roma sono già diverse le partenze pressoché certe e quasi tutte concentrare nel reparto offensivo. Romelu Lukaku che ritorna al Chelsea e magari di nuovo in Italia, a Napoli? Tammy Abraham, il cui futuro potrebbe essere nuovamente in Premier League ed un Paulo Dybala che, riguardo il suo di futuro, non sembra avere ancora le idee chiarissime.

C’è un altro attaccante della Roma che si sta interrogando riguardo il suo futuro prossimo: Andrea Belotti.

Belotti dice no al trasferimento

Andrea Belotti, attaccante classe 1993, dopo l’esperienza maturata in prestito alla Fiorentina, dal 1° luglio sarà, a tutti gli effetti, nuovamente un giocatore di proprietà della Roma.

Nell’ambito del profondo cambiamento che è nella testa di Daniele De Rossi ‘Il Gallo’ Belotti non sembra rientrare nei progetti del tecnico. Pertanto, per l’ex centravanti del Torino, si prospetta un’estate in cui dovrà valutare altre opzioni. Sull’attaccante si è concentrato da tempo l’interesse del neopromosso, e ricchissimo, Como.

La società lariana lo vuole al centro del suo attacco per onorare al meglio il suo ritorno in Serie A. Peccato, però, che l’attaccante di Calcinate abbia ben altre intenzioni. Andrea Belotti non intende, infatti, accettare il trasferimento al Como poiché è sua intenzione trasferirsi in una società che abbia, nel suo prossimo programma stagionale, una competizione europea, come ci informa Sky Sport.

Ad Andrea Belotti non resta quindi che attendere la chiamata giusta e chissà che da Firenze non giunga una nuova proposta alla Roma, magari per un rinnovo del prestito a condizioni ancora più favorevoli. Belotti ci spera e, a questo punto, ci spera anche la Roma.