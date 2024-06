Colpo Roma da Euro 2024: chiuso il primo accordo

La Roma pesca dall’Europeo in Germania e ha l’accordo per uno dei top nel suo ruolo: De Rossi sarebbe felicissimo di abbracciarlo a breve

I giallorossi stanno lavorando per rinforzare diversi reparti, tra cui la difesa. Una delle richieste del mister potrebbe essere accolta a breve, grazie ad uno sforzo economico da parte della società e alla volontà del giocatore di unirsi ai compagni di Nazionale.

Arriva il momento caldo del mercato e la Roma vuole farsi trovare pronta. I giallorossi hanno cominciato da poco a pianificare con Ghisolfi quelle che devono essere le strategie per un piano di rafforzamento adeguato. Il nuovo ds sta cercando di recuperare terreno lavorando a spron battuto al fianco di De Rossi, individuando i nomi giusti per alzare la qualità in diversi ruoli. Le lacune da coprire sono molte e per questo c’è bisogno di accelerare e trovare soluzioni congruenti. Sia l’attacco che il centrocampo sono sotto la lente di ingrandimento, con un centravanti e un mediano box to box da prendere assolutamente.

Un altro reparto che non può essere trascurato è però quello delle fasce, soprattutto a destra dove va rifondato l’intero roster. Celik, Karsdorp e Kristensen in uscita e per ora il solo Sangarè in entrata (verrà aggregato alla Primavera). Il primo nome della lista di DDR e Ghisolfi è Raoul Bellanova, esterno della Nazionale e del Torino.

La Roma punta forte su Bellanova, bozza di accordo con il procuratore: gli altri nazionali spingono per convincerlo

Bellanova è considerato il nome giusto per blindare la fascia destra, considerando sia l’età (classe 2000) che la forza fisica. Con il Torino ha messo insieme nell’ultima stagione la bellezza di 39 presenze, 1 gol e 7 assist, facendo aumentare il rimpianto in casa Inter per averlo lasciato andar via troppo a cuor leggero.

Secondo quanto riferito nell’edizione odierna di Leggo da Francesco Balzani, la Roma avrebbe raggiunto già una bozza di accordo con il suo procuratore per l’ingaggio. Il ragazzo è impegnato agli Europei in Germania assieme a Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy, che avrebbero svolto un ottimo lavoro di convincimento. Ora resta da trovare l’intesa definitiva con il Torino, considerando che la richiesta ufficiosa si aggira attorno ai 25 milioni. Ghisolfi spera di poter limare qualcosa, magari inserendo delle contropartite tecniche (Kumbulla o qualche giovane della Primavera). De Rossi sogna già di avere finalmente un terzino destro coi fiocchi.