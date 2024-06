Firma da gigante, apertura improvvisa: la dead line fa sognare la Roma

La Roma è pronta a piazzare un colpo da 90 sul mercato: la dead line è già stata fissata e nel frattempo i tifosi possono iniziare a sognare

De Rossi ha bisogno non solo di giovani da far crescere ma anche di campioni da inserire in rosa per alzare il livello qualitativo dei vari reparti. A quanto sembra un nome potrebbe accendere la fantasia di tutti e non è più così distante.

Cosa manca a questa Roma per essere davvero competitiva? La domanda è sin troppo semplice per un verso ma anche molto complicata dall’altro. Si perché se da circa 6 anni non si arriva ad un piazzamento Champions un motivo ci sarà. Il gruppo storico è rimasto sempre lo stesso e non ha subito quegli scossoni che in certi momenti sarebbero stati necessari. Capire i limiti della rosa e porre rimedio è una cosa che dovrà fare Ghisolfi, aiutato da Daniele De Rossi, che lavora notte e giorno a Trigoria per trovare le giuste soluzioni.

Giovani per rinfrescare il gruppo ma anche qualche profilo di esperienza da affiancare alla linea verde. Questa sembra essere la ricetta migliore e a tal proposito si sta cercando di fare il possibile per mettere sotto contratto alcuni campioni stagionati che possano conferire allo spogliatoio la giusta mentalità, quella dei vincenti.

Hummels sempre più vicino alla Roma: se parte Smalling firma entro 15 giorni

Il nome più gettonato e ormai inflazionato delle ultime ore è quello di Mats Hummels, corteggiato anche da altre realtà ma sempre più vicino a vestire il giallorosso. Il centrale tedesco, classe ’88, ha disputato una sontuosa stagione con il Borussia Dortmund, mettendo insieme 40 presenze, di cui 13 (tutte, finale compresa) da titolare in Champions League. Una solidità fisica che dà garanzie e potrebbe essere di maggiore affidamento rispetto a quella di Chris Smalling, sempre più vicino ad un trasferimento in Arabia Saudita.

Se l’inglese troverà l’accordo con qualche club della Saudi Pro League, Hummels diventerà con buona certezza un giocatore giallorosso. A lasciarlo intendere è anche Francesco Balzani nel suo articolo odierno su Leggo. I contatti con il suo procuratore vanno avanti e il ragazzo avrebbe anche rifiutato l’ipotesi Maiorca, pur di restare nel giro che conta. Per disputare le coppe europee è disposto a firmare anche per una sola stagione con opzione per il secondo anno in base al rendimento. La fumata bianca potrebbe arrivare entro 15 giorni, il tempo che le due parti si sono date per una risposta definitiva.