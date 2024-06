L’ha chiesto Ronaldo: chiamata bianconera e addio Roma

In serata sono arrivate delle importanti novità di calciomercato sia per i tifosi della Roma che per lo stesso De Rossi.

L’Europeo, ovviamente, al centro della luce dei riflettori dei vari media, ma questi sono sicuramente giorni fondamentali per i vari club. Queste, infatti, sono le prime settimane di una campagna acquisti che promette tantissimi cambiamenti, soprattutto tra le big del campionato di Serie A.

Anche la Roma, visto anche il cambio di panchina avvenuto lo scorso gennaio tra José Mourinho e Daniele De Rossi, è tra le squadre più attive in sede di calciomercato. Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo giallorosso, è infatti al centro di tante indiscrezioni che riguardano sia giocatori di Serie A che esteri.

Il dirigente giallorosso, di fatto, ha diversi obiettivi da raggiungere, visto che il gruppo guidato da Daniele De Rossi ha bisogno di rinforzi in diverse zone del campo. Una di queste è sicuramente quella offensiva, dove bisogna registrare degli importanti aggiornamenti che riguardano il nome più caldo in casa giallorossa: Federico Chiesa.

Calciomercato Roma, su Federico Chiesa ci sono anche due squadre dell’Arabia Saudita: i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Rudy Galetti‘, giornalista e tra gli esperti di calciomercato, la Roma ha altri concorrenti per acquisire le prestazioni dell’attaccante della Juventus. Oltre al Napoli di Antonio Conte ed alcuni club di Premier League, quindi, Federico Chiesa è seguito sia dall’Al-Ittihad e dall’Al-Nassr.

Per arrivare all’attaccante, quindi, la Roma dovrà battere una forte concorrenza, anche se qualcosa in più la sapremo una volta terminato l’Europeo. Federico Chiesa, messo in vendita dalla Juve a causa del mancato rinnovo del contratto che scadrà l’anno prossimo, parlerà con Cristiano Giuntoli solo dopo aver concluso tutti i suoi impegni con la Nazionale guidata da Luciano Spalletti.