Morata pensa solo all’Italia: ha deciso così

Alvaro Morata si racconta in una lunga intervista alla vigilia della sfida tra Spagna e Italia all’Europeo. Il capitano della Roja risponde in questo modo alla domanda sul proprio futuro.

Il suo gol ha inaugurato l’Europeo della Spagna, dando il via alla larga vittoria sulla Croazia nella prima giornata del girone B. Alla vigilia della sfida all’Italia di Luciano Spalletti, arriva una lunga intervista in cui Alvaro Morata si racconta, tra passato, presente in Germania e con un occhio anche al futuro in vista del calciomercato estivo. A dodici mesi di distanza dalla scorsa sessione di trattative il suo nome è stato nuovamente accostato ad un ritorno in Serie A, ed ancora una volta alla finestra potrebbe affacciarsi la Roma, a caccia di un nuovo centravanti da consegnare a Daniele De Rossi.

Riavvolgendo il nastro del calciomercato di dodici mesi si trova il nome di Alvaro Morata come uno dei più caldi nella sessione estiva della Serie A. Il centravanti dell’Atletico Madrid la scorsa estate sembrava ad un passo dal ritorno nel campionato italiano, ed il suo nome venne accostato a Roma, Milan oltre che ad un terzo ritorno alla Juventus. Ora la squadra giallorossa è nuovamente alla ricerca di un centravanti, con Romelu Lukaku che torna momentaneamente al Chelsea dopo il prestito secco ed un Abraham in rotta d’uscita per un ritorno in Premier League. Nel frattempo arrivano nuove dichiarazioni del capitano della Spagna, alla vigilia della sfida all’Italia ad Euro 2024.

Morata tra Spagna e Italia: la risposta criptica sul futuro all’Atletico Madrid

Morata si è raccontato in una lunga intervista concessa a Marca. Al media spagnolo il centravanti ha così parlato della sfida contro l’Italia di domani sera: “Li ho incontrati in tutte le Coppe Europee e mi hanno eliminato entrambe le volte, purtroppo. Dobbiamo affrontarli come un bivio. Il gene competitivo dell’Italia è molto grande.”

Sugli elogi come capitano della Spagna: “Ne sono molto orgoglioso. L’unica cosa che faccio è far sentire tutti importanti, perché non è facile.” Infine una battuta sul futuro, con le sirene del calciomercato che sono tornate a squillare: “Non mi preoccupa, meno di ogni altra stagione della mia vita, forse perché sono così concentrato su questo Europeo, così emozionato e così motivato, che non ne parlo nemmeno.”