Calciomercato Roma, colpo nerazzurro: niente resto per i Friedkin

Calciomercato Roma, colpo nerazzurro. Le trattative di mercato iniziano a prendere forma e ad indirizzarsi in maniera non sempre gradita.

Il mercato sta già chiamando a raccolta tutte le società. Tutti sono pronti al ‘raduno generale’. Si scende tutti in campo, con l’obiettivo di centrare ‘il colpo della vita’.

Il mercato è come il pifferaio magico che incanta con la dolce melodia proveniente dal suo flauto. Il mercato attrae ed illude regalando certezze e delusioni. Ogni anno si ripete il ‘sacro rito’. Appena l’estate si affaccia ecco aprirsi le porte del calciomercato.

Ciascuno ci si tuffa con le proprie idee, direttamente proporzionali alle disponibilità economiche. La stagione precedente ha lasciato i suoi ricordi, più o meno piacevoli. Ed è da lì che prendono forma i nuovi progetti.

Chi ha vinto vuole continuare ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Chi è uscito sconfitto vuole rifarsi immediatamente.

La stagione che si è appena conclusa ha visto trionfare l’Inter, vincitrice dello scudetto. La stagione 2023-2024 è stata anche, e soprattutto, la grande annata dell’Atalanta, trionfatrice in Europa League.

Anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole confermarsi. E per questo la società nerazzurra si è buttata a capofitto sul mercato.

Che beffa per la Roma!

L’Atalanta è ormai una grande a tutti gli effetti. Migliorare una squadra come quella orobica è operazione assai complessa. Difficile perfino trovare chi possa alzare il livello tecnico di una formazione che ha espresso un calcio di assoluta qualità e concretezza.

Alexis Saelemaekers ha rappresentato uno dei grandi segreti del Bologna di Thiago Motta. Il calciatore belga è ritornato al Milan, una volta terminato il prestito in terra emiliana. Ora il suo nome è nella lista di Cristiano Giuntoli ma anche in quello di Gian Piero Gasperini.

La conferma ci arriva direttamente dal Corriere della Sera, edizione di Bergamo, che annuncia: “Atalanta, la lista del mercato: Saelemaekers costa meno di Zaniolo“. Nonostante un bilancio in gran salute, la società della famiglia Percassi è sempre molto attenta alla ‘positività’ dei conti.

Qualora la scelta della società orobica venisse confermata, tale opzione non verrebbe vista con piacere a Roma, sponda giallorossa. Questo perché l’eventuale acquisto di Nicolò Zaniolo da parte dell’Atalanta arrecherebbe vantaggi di natura economica per la Roma.

Infatti la società giallorossa nel momento in cui ha ceduto Zaniolo al Galatasaray ha mantenuto per sé il 20% della differenza tra il prezzo stipulato per la cessione al club turco, 16,5 milioni di euro, e l’importo della futura rivendita del suo ex giocatore. La Roma, pertanto, dovrà attendere ancora.