Calciomercato Roma, Lukaku spodesta Abraham. Il mercato giallorosso entra nel vivo. Entrate ed uscite sono ormai all’ordine del giorno.

Non credete a chi ritiene che il mercato è fermo. A chi sostiene come il campionato europeo di Germania stia, in realtà, calamitando le attenzioni dei più. Gli affari ufficiali ancora si contano sulle dita di una mano, ma gli abboccamenti e le trattative proseguono incessanti. Da settimane.

Il suo approdo a Trigoria ha dato il via alla messa in moto del mercato della Roma. Il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi, scelto dai Friedkin in sostituzione di Tiago Pinto, ha preso subito in mano le redini dell’area tecnica giallorossa. Insieme a Daniele De Rossi è alacremente al lavoro per valutare arrivi e partenze.

Le uscite, al momento, sembrano attirare le maggiori attenzioni in casa Roma dal momento che, una volta stabilito chi varcherà i cancelli di Trigoria, in uscita, si potrà valutare chi compirà il percorso inverso e diventerà una nuova risorsa per il tecnico giallorosso.

Il pacchetto attaccanti della Roma subirà un profondo cambiamento. Romelu Lukaku tornerà ad essere nuovamente un giocatore del Chelsea, in attesa di una nuova destinazione. Nuova destinazione che dovrà assicurarsi anche Tammy Abraham. E chissà che il destino dei due attaccanti non si incroci nuovamente…

Lukaku scavalca Abraham

Due grandi attaccanti, con ambizioni diverse che potrebbero, però, trovare nella Premier League, la loro nuova casa.

Ed è possibile, perfino, che i due attaccanti, ormai quasi ex della Roma, si scontrino frontalmente sul mercato, poiché entrambi possibili obiettivi di un grande club inglese. Sono le parole dell’ex attaccante belga. Emile Mpenza, a metterci al corrente di questa possibile disputa interna tra i due attaccanti.

Mpenza ha focalizzato la sua attenzione sul suo connazionale, Romelu Lukaku, ipotizzando per lui un possibile futuro in Premier League, ma non al Chelsea.

“Lukaku ha le qualità per rimanere in Premier League, ma forse non con nessuna delle tradizionali squadre “big six”, potrebbe cercare di tornare all’Everton se riescono a ottenere un buon accordo o addirittura all’Aston Villa“, queste le sue parole riportate da birminghammail.co.uk.

Proprio l’Aston Villa ha seguito a lungo anche l’altro attaccante della Roma, Tammy Abraham. Romelu Lukaku e Tammy Abraham, ‘l’un contro l’altro armato’, in cerca di un posto al sole chiamato Premier League. Chi la spunterà?