Comunicazione da 30 milioni: la Roma ha già incassato il colpo

30 milioni e comunicazione già arrivata, la Roma incassa il colpo. Ecco gli ultimi aggiornamenti, con coinvolgimento diretto di Daniele De Rossi.

Una pluralità di aspetti toccherà il mondo Roma nel corso delle prossime settimane e, più in generale, di un’estate che si appresta ad essere contraddistinta da margini di manovra pressoché evidenti da parte di Ghisolfi e colleghi. A questi ultimi il non semplice incarico di accontentare le richieste di De Rossi, trovando il giusto compromesso tra il suo anelito al miglioramento e le possibilità concesse ai Friedkin in termini di manovra economica.

Già in passato, come ricordano esempi recenti legati a Lukaku o Dybala, la Roma ha comunque palesato la capacità di saper intervenire sul mercato in modo sano e intelligente, assicurandosi colpi ben calibrati e nomi in grado di arrivare a felici condizioni, seppur in modo momentaneo. L’obiettivo attuale, però, è quello di costruire una rosa futuribile, apportando modifiche che consentano una coesistenza tra elementi saggi e profili sui quali puntare a più lunga gittata, col fine ultimo di poter catalizzare un percorso di crescita qualitativa e sostenibile.

Calciomercato Roma, 30 milioni per Riquelme: De Rossi non basta

In altre parole, la Roma dovrà cercare di assicurarsi giocatori affamati e bramosi, che approdino nella capitale non solo con un bagagliaio di qualità e capacità tecniche, ma anche con l’obiettivo di crescere e far crescere un club che ha ancora diversi aspetti sui quali insistere e lavorare per ambire a grandi traguardi.

Per farlo, servirà anche arrivare a ingaggi altisonanti e nobili, previo il rispetto delle su citate condizioni economiche. I nomi nobili delle ultime settimane hanno restituito consapevolezza nella volontà del club di intervenire per garantire a De Rossi rinforzi degni di essere chiamati tali, soprattutto in attacco. L’esempio di Chiesa è il più limpido, parallelamente al nome di Riquelme dell’Atletico Madrid, sul quale arrivano aggiornamenti, però, di non felicissima portata.

Il qualitativo attaccante di Simeone, infatti, piace tanto a Daniele De Rossi ma, come riferisce Matteo Moretto, non ci sarebbe nulla di concreto. Questo alla luce dei costi di un’operazione non troppo abbordabile da un punto di vista economico: portarlo via da Madrid, infatti, comporterebbe un esborso di circa 30 milioni di euro.