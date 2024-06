Dalla Roma al Milan: è il bomber perfetto per Fonseca

Nella serata della sconfitta dell’Italia contro la Spagna, in casa Roma ci sono da segnalare delle novità di mercato.

La Roma, dopo aver sfiorato la finale di Europa League e la qualificazione in Champions League, ha tutta la voglia di regalare diversi calciatori a Daniele De Rossi. Il club capitolino, infatti, ha l’intenzione di allestire una squadra che possa finalmente staccare il pass per la massima competizione europea per club.

Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi è al centro di tante trattative di calciomercato. Il nuovo direttore sportivo, infatti, è al lavoro per acquisire le prestazioni di giocatori che rispecchiano le richieste fatte dallo stesso Daniele De Rossi, ovvero fame e voglia di vincere.

In questi giorni, dunque, la Roma è stata accostata a diversi calciatori che sono impegnati in questi giorni all’Europeo. Tra questi nomi bisogna sicuramente aggiungere due giocatori della Nazionale di Luciano Spalletti, ovvero Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia, in queste ore ci sono state delle dichiarazioni di un calciatore che ha giocato proprio questa sera contro l’Italia: Alvaro Morata.

Calciomercato Roma, Marco Branca sul futuro di Morata: “Lo vedrei bene nel Milan di Paulo Fonseca”

Quest’ultimo, tra i protagonisti del successo della Spagna di questa sera per 1-0 contro l’Italia, è stato infatti accostato anche in queste settimane alla Roma. Proprio sul suo futuro bisogna registrare alcune dichiarazioni di un ex calciatore del team capitolino, ovvero Marco Branca.

L’ex dirigente dell’Inter, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti parlato così di Alvaro Morata: “Dove lo vedrei bene? In tutte le squadre importanti del campionato di Serie A, ma posso dire che potrebbe essere l’attaccante giusto per il Milan di Paulo Fonseca. Morata è sempre utile per la squadra per cui gioca, visto che riesce a fare un lavoro importante per i suoi compagni di squadra”.