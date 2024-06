De Rossi mette la freccia: 30 milioni e Conte resta a piedi

De Rossi mette la freccia: 30 milioni di euro per il colpo sulla corsia e scippo ad Antonio Conte. La Roma fa sul serio anche se la trattativa è comunque difficile

I nomi sono tanti, troppi. Qualcosa di vero, comunque, ci sarà. La sensazione è che Ghisolfi oltre che affondare il colpo per Riquelme, per il quale avrebbe presentato come vi abbiamo raccontato prima un’offerta da 20 milioni di euro, stia ancora cercando di capire su chi altro deve andare forte.

Bisogna fare la scelta migliore e serve del tempo. E secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina c’è un nome nuovo che è finito sul taccuino del dirigente giallorosso. Arriverebbe dalla Francia, campionato che ovviamente lui conosce bene, ha 22 anni, è un elemento che ha enormi margini di crescita ma che ha un costo assai importante. Il nome è quello di Vanderson, esterno destro del Monaco.

Calciomercato Roma, occhi su Vanderson

In quella zona del campo la Roma ha messo nel mirino Bellanova. Ma anche questa è una situazione complicata e servirà del tempo per venirne a capo. Per tale motivo, quindi, Ghisolfi ha iniziato a capire quali potrebbero essere semmai le alternative, anche se nel caso di Vanderson tutto possiamo dire tranne che sarebbe una seconda scelta. Certo, è un giocatore che piace a molti club, non solo in Italia (c’è il Napoli), ma anche all’estero, con il forte interesse del Tottenham.

Il prezzo? Circa 25milioni di euro dice la Gazzetta, però il costo del cartellino potrebbe essere superiore. Almeno 30 milioni di euro per le squadre europee che lo vogliono, una decina in più per quelle inglesi. Insomma, non è una soluzione low-cost e Ghisolfi avrebbe sicuramente bisogno di qualche uscita per tentare l’assalto. Occhio sotto questo aspetto a quello che potrebbe succedere per Bove, entrato nel mirino dell’Everton e che di conseguenza potrebbe portare una plusvalenza decisamente importante. Nomi, insomma. E ancora il calciomercato non è nemmeno ufficialmente partito.