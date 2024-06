La Roma rompe gli indugi: offerta da 20 milioni

Calciomercato Roma, Ghisolfi ha deciso: ecco l’obiettivo per la corsia mancina. I giallorossi hanno fatto già la prima offerta e c’è anche il sì del giocatore. Trattativa nel vivo

La Roma ha deciso per la corsia mancina. Obiettivo importante, messo in evidenza questa mattina dal Corriere dello Sport. E c’è anche la prima offerta, anche se un poco distante rispetto a quelle che sono le richieste. Ma si tratta.

Il nome che piace di più è quello di Riquelme. E non è un’idea, ma i giallorossi hanno già avviato i contatti con gli agenti del giocatore e li ha ulteriormente intensificati negli ultimi giorni: si deve avere la totale disponibilità al passaggio nella Capitale del giocatore prima di andare all’assalto dell’Atletico Madrid che è la questione più difficile da superare. Ma siamo entrati decisamente nel momento caldo della trattativa.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Riquelme

Il giocatore ha aperto a Ghisolfi, ed è un segnale importante da tenere decisamente in considerazione per il futuro. Riquelme è intrigato dalla possibilità di giocatore in Serie A e più o meno un mese i fa i suoi rappresentanti hanno guardato con interesse all’Atalanta per valutare appunto se ci fosse la voglia della Dea di portarlo in Italia. Ma adesso c’è la Roma, che fa sul serio e che, come si legge, avrebbe già fatto una prima offerta anche abbastanza importante.

La richiesta dei Colchoneros è di 30 milioni di euro. Tanti soldi. Ghisolfi per il momento non è andato oltre i 20 milioni ma è evidente che siamo alle battute iniziali che si possono comunque rivelare decisive. Per quanto riguarda il giocatore alla Roma andrebbe a prendere, almeno all’inizio, 1,5 milioni di euro come ingaggio, quasi il doppio rispetto agli 800 mila che al momento percepisce in Spagna. Insomma, Riquelme è l’obiettivo. L’esterno mancino offensivo è quell’elemento messo nel mirino dopo aver parlato con De Rossi.