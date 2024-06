Incubo multiproprietà, UFFICIALE: acquisto bloccato dall’UEFA

Incubo multiproprietà, UFFICIALE, la UEFA ha deciso di bloccare il passaggio del giocatore da un club all’altro. Ecco spiegato il motivo di questa clamorosa decisione

La Uefa ha deciso di bloccare il mercato, o per meglio dire il passaggio di un giocatore da un club all’altro. Una storia incredibile, ufficializzata proprio questa mattina dal personaggio interessato.

Allora, le cose sono queste: il Nizza e il Manchester United hanno la stessa proprietà e la prossima stagione saranno entrambe impegnato in Europa League. E proprio lo United aveva in mente, appunto, di prendere Todibo, difensore dei francesi – entrato nel mirino di altre società europee. Ma Jim Ratcliffe, capo di Ineos, co–proprietario del Manchester United, in un’intervista rilasciata a Bloomberg oggi ha ufficializzato lo stop.

Stop al passaggio di Todibo allo United

“Hanno detto che potevamo venderlo a un altro club di Premier League, ma non potevamo venderlo al Manchester United. Ma non è giusto nei confronti del giocatore e non vedo cosa porti”, ha detto Jim Ratcliffe, che come detto prima ha anche delle quote importanti all’interno del club francese.