Roma avvisata in un lampo: comunicazione da 30 milioni

Calciomercato Roma, emergono nuovi dettagli dalla Spagna: serviranno 30 milioni ai giallorossi per mettere le mani sul nuovo obiettivo

La volontà di rinnovare l’organico, il desiderio di esaudire gli input lanciati da De Rossi ma anche la necessità di creare un osmosi tra movimenti in uscita e nuove entrate. Seguendo queste direttrici la Roma è chiamata a vivere una sessione estiva di calciomercato da protagonista.

In questo frangente Ghisolfi sta provando a tessere la tela per i vari obiettivi inseriti nella lista dei desideri dei giallorossi. Le valutazioni dei club proprietari del cartellino, però, impongono serie valutazioni. A tal proposito, soprattutto il canale Roma-Madrid è degno di nota. Dopo aver sondato in tempi e in modi diversi le fattibilità delle operazioni Omorodion e Morata, i giallorossi hanno nuovamente bussato alla porta dei Colchoneros per provare a capire la fattibilità dell’operazione Rodrigo Riquelme. I primi sondaggi esplorativi effettuati dalla Roma per il poliedrico classe 2000, utilizzabile non solo come esterno ma anche come mezzala di inserimento, hanno fatto maturato la prima presa di posizione dall’Atletico Madrid. Secondo quanto evidenziato da Relevo, infatti, i Colchoneros chiederebbe quasi 30 milioni per lasciar partire il proprio jolly. Staremo a vedere se ed eventualmente in quale direzione ci saranno sviluppi a riguardo.