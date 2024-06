Unità d’intenti Dybala, segnali inequivocabili sul suo futuro

Nonostante il tam tam mediatico relativo al futuro di Paulo Dybala, i segnali lanciati nelle ultime settimane avrebbero contribuito a tracciare una strada ben precisa

Volente o nolente Paulo Dybala è uno dei centri attorni ai quali ruoteranno le prossime mosse della Roma. Perno indiscusso dello scacchiere di Daniele De Rossi, l’attaccante argentino negli ultimi giorni è ritornato a calamitare l’attenzione mediatica per le tante voci relative al suo futuro.

La scadenza del contratto con il quale è legato ai giallorossi e il valore della clausola rescissoria avevano solleticato non poche indiscrezioni. Dall’estero, visto che la Joya è stato accostato soprattutto al Chelsea e all’Atletico Madrid, ma non solo. Anche l’ipotesi Inter, sulle tracce del numero 21 della Roma prima che i giallorossi affondassero il colpo per portarlo nella Capitale, era stata alimentata da qualche addetto ai lavori. Per adesso, però, neanche i sondaggi provenienti dall’Arabia spaventano la Roma. Le ultime indiscrezioni rivelate da Gianluca Di Marzio si inseriscono proprio in questa direzione.

Calciomercato Roma, nessun segnale di un addio di Dybala ai giallorossi

Secondo quanto rivelato da Di Marzio, infatti, nessun club per adesso si sarebbe avvicino a Dybala o alla Roma con l’intenzione di acquistare l’attaccante argentino. Ragion per cui tutti i segnali disseminati nelle ultime settimane lasciano presagire come quella di una permanenza dell’attaccante argentino sia l’ipotesi più calda.

A tal proposito non è affatto da escludere che le prossime settimane possano risultare decisive anche per i discorsi relativi ad un prolungamento del contratto del numero 21 della Roma, con annessa spalmatura. Ad ogni modo, i capitolini vogliono continuare a puntare sulla loro stella. Dal canto suo, Dybala non ha mani manifestato la volontà di cambiare aria. Tanti indizi che sembrano portare in un’unica direzione.