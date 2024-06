Accordo da 30 milioni: ha detto sì alla Roma

Calciomercato Roma, accordo da 30 milioni e nuovo via libera per il colpo offensivo. Arriva il sì decisivo incassato da Daniele De Rossi in casa giallorossa.

Porte girevoli in casa Roma a pochi giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo. La squadra giallorossa, che ha già riscattato in via definitiva il laterale Angelino dal Lipsia, continua a lavorare sulle corsie a disposizione di mister De Rossi nella prossima stagione. Se il sogno proibito porta a guardare al futuro di Federico Chiesa, pista in salita per Florent Ghisolfi, l’attualità intorno alle manovre offensive della squadra giallorossa punta dritto nel campionato spagnolo.

Il primo luglio aprirà ufficialmente la finestra di calciomercato estivo, e ci sarà il battesimo di Florent Ghisolfi in casa Roma. Il nuovo dirigente transalpino arriva dal Nizza dopo aver lavorato in Ligue 1 ed un colpo è già stato ufficialmente chiuso. Parliamo del riscatto del terzino sinistro Angelino, confermato in giallorosso dopo una metà di stagione giocata a buoni livelli sull’out di sinistra. Sulla stessa corsia, ma nel ruolo di attaccante esterno, la Roma è stata accostata a diversi profili. Tra cui spicca anche l’obiettivo proibito Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 con la Juventus. Ma, con la strada verso l’ex Fiorentina in salita, i giallorossi hanno rotto gli indugi su un altro nome in casa Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, 30 milioni per Riquelme: ha detto sì a De Rossi

Fari puntati sullo spagnolo Rodrigo Riquelme, ala classe 2000 in forza ai Colchoneros di Simeone. Lo stipendio è abbordabile, attualmente guadagna 800mila euro, ma a spaventare è la richiesta economica dell’Atletico Madrid, pari a 30 milioni di euro per il suo cartellino.

La novità evidenziata dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ è che l’attaccante avrebbe detto sì a Daniele De Rossi. Ora la Roma, che avrebbe avanzato un’offerta da 20 milioni già respinta, lavora su un nuovo accordo intorno ai 25 mln, con inserimento di bonus e percentuale sulla rivendita. Altro nodo da sciogliere è l’eventualità che il classe 2000 venga convocato con la Spagna per le Olimpiadi, il che ne comprometterebbe la preparazione estiva con i giallorossi.