Calciomercato Roma, blitz Juventus e prestito

Nella serata di ieri, oltre al ko dell’Italia di Luciano Spalletti contro la Spagna, c’è stata anche un’importante notizia di calciomercato.

La serata di ieri è stata sicuramente contraddistinta dalla gara dell’Europeo tra l’Italia e la Spagna. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno perso con il risultato di 1-0 ( decisiva l’autogol di Calafiori nella ripresa), ma le ‘Furie Rosse’ potevano sicuramente vincere con più gol di scarto. Tuttavia, oltre alla massima competizione europea per le varie nazionali, in questi giorni c’è anche il calciomercato sotto la luce dei riflettori.

Queste, infatti, sono le prime settimane di questa sessione estiva di campagna acquisti, dove la Roma è al centro di tante indiscrezioni. Florent Ghisolfi, dunque, è al lavoro per rinforzare la squadra guidata da Daniele De Rossi.

Il club capitolino, di fatto, ha la necessità di comprare nuovi calciatori in diverse zone del campo. La Roma, visto l’addio di Lukaku e quello possibile di Abraham, deve prendere almeno un attaccante. Inoltre, Ghisolfi deve cercare di acquisire le prestazioni sia di un difensore centrale che di un esterno. Proprio su uno di questi ci sono da segnalare diverse novità di calciomercato.

Calciomercato Roma, la Juve potrebbe prendere Holm con la collaborazione del Genoa

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Juventus si starebbe muovendo per un profilo accostato nei giorni scorsi alla Roma, ovvero quello di Emil Holm. Quest’ultimo, di fatto, rappresenta un’occasione di mercato, visto che è tornato allo Spezia dopo che l’Atalanta ha deciso di non riscattarlo.

La Juventus, quindi, potrebbe prendere Emil Holm, ma con la partecipazione del Genoa. Cristiano Giuntoli, avrebbe l’intenzione di prendere lo svedese per poi lasciarlo un anno in prestito al team ligure. I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per conoscere il futuro del calciatore svedese.