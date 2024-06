Conto alla rovescia Belotti: la risposta è definitiva

Calciomercato Roma, conto alla rovescia Belotti: il giocatore ha preso una decisione definitiva e quindi è pronto a lasciare il club. Ecco le ultime sull’attaccante

Prima è stato reticente, si aspettava sicuramente la possibilità di tornare a Firenze per giocarsi le coppe europee il prossimo anno. Ma quando ha capito che dalla Toscana non ci sarebbe stata nessuna possibilità di una permanenza, allora ha dato il via libera all’operazione.

Avrete capito che parliamo di Andrea Belotti, l’attaccante che la Roma ha messo in vendita e per il quale, il Como neopromosso che ha voglia di rimanere in A per molto tempo, ha fatto un’offerta. Belotti si è preso del tempo per capire l’evolversi della situazione e adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, ha rotto gli indugi.

Calciomercato Roma, Belotti ha detto sì: va al Como

Sì, proprio così: Belotti si è convinto ad accettare l’offerta della squadra allenata da Fabregas e ripartirà dal club del Lago, con la voglia, magari, anche di trovare di nuovo posto in nazionale. Quest’anno ha chiuso con uno score non del tutto da ricordare: 6 gol in Serie A con 3 assist e 3 gol in sei partite di Europa League con la maglia della rete e una sola rete in sette presenze con la Fiorentina in Conference League. Insomma, due anni passati nella Capitale senza grossi numeri, a differenza di quello che era riuscito a fare al Torino.

Da questa operazione come spiegato in precedente la Roma dovrebbe incassare intorno ai 5 milioni di euro che si possono iscrivere in tutto e per tutto nelle plusvalenze. Belotti infatti era arrivato alla corte di Mourinho a parametro zero dopo non aver rinnovato il suo contratto con il Toro. L’addio in questo caso, ovviamente, è definitivo.