Dalla Roma al Milan, effetto domino Zirkzee che coinvolge anche il club giallorosso. In aiuto di Ghisolfi potrebbe venire Paulo Fonseca. Ecco l’indiscrezione choc

Tammy Abraham, lo sappiamo, è un giocatore che la Roma vorrebbe cedere per riuscire a centrare altri colpi importanti. Soprattutto in attacco, dove i giallorossi stanno facendo una vera e propria rivoluzione. Non verranno infatti riscattati Abraham e nemmeno Azmoun, quindi è un reparto da rifondare.

Servono soldi, che Ghisolfi vorrebbe trovare anche cedendo l’inglese che in Premier League ha diversi estimatori. Ma la bomba l’ha lanciata Carlo Pellegatti, giornalista che segue da vicino le dinamiche del Milan, che tramite il suo canale Youtube ha appunto parlato di un interesse rossonero nei confronti di Tammy. Ad una condizione, ovviamente: che il Milan nei prossimi giorni o nelle prossime settimane non riesca a chiudere per quello che è l’obiettivo principale, vale a dire Zirkzee del Bologna. Ma andiamo a leggere insieme le parole di Pellegatti.

Dalla Roma al Milan: Abraham in Serie A

“Indiscrezione pesante, ne parleremo meglio nei prossimi video, ma intanto ve lo anticipo: Paulo Fonseca, se non si riuscisse a prendere Zirkzee, avrebbe chiesto al Milan una tipologia di centravanti per lui ideale: preferisce un attaccante d’area, uno che detti la profondità, fisicato, tutte caratteristiche che portano a Tammy Abraham della Roma, classe 1997. Ha avuto problemi fisici ma piace a Fonseca, costa 40 milioni quindi meno degli altri in lista. A livello di ingaggio – ha continuato – è 6 milioni, che vogliono dire 9, perché ancora può essere applicato il decreto crescita, quindi come ingaggio sarebbe, netto, 4,5 milioni”.

Insomma, anche per via di quelle che sono le condizioni economiche, il Milan potrebbe virare su Abraham. Pellegatti come abbiamo letto parla di 40 milioni di euro, ma forse la Roma, almeno quelle che sono state altre indiscrezioni in altri giorni, si potrebbe accontentare di qualcosa di meno. Vedremo, ma è senza dubbio, da adesso in poi, una pista decisamente da seguire.