Incontro con l’Inter e colpaccio Roma: cosa sta succedendo

Attivo sul fronte cessioni, Florent Ghisolfi continua a lavorare anche sul mercato in entrata, non trascurando le vicende di casa Inter

In attesa della risposta definitiva di Andrea Belotti al Como, con cui è stata raggiunta un’intesa da circa 5 milioni di euro, e di valutare offerte ufficiali per Edoardo Bove e Nicola Zalewski, Florent Ghisolfi ha piazzato un primo colpo, ingaggiando il giovane Buba Sangaré per 1.5 milioni di euro. Proveniente dal Levante, l’esterno destro rinforzerà in primis la Primavera, ma Daniele De Rossi lo valuterà anche per la prima squadra.

L’allenatore della Roma spera di ricevere buone notizie dal nuovo direttore tecnico romanista e di riuscire ad allenare qualche nuovo rinforzo sin dall’inizio del ritiro a Trigoria. In tal senso, ad esempio, va letta l’accelerazione sul fronte Mats Hummels, svincolatosi dal Borussia Dortmund e molto allettato dalla prospettiva di trasferirsi nella Capitale. L’ex capitano giallorosso spera di poter abbracciare quanto prima anche almeno un esterno difensivo e il nuovo centravanti, mentre per l’attaccante esterno e il centrocampista di qualità potrebbe volerci più tempo, anche a causa degli Europei e della Coppa America.

Incontro con l’Inter e sogno Frattesi

Per quanto riguarda la mezzala di gamba, non è ormai un mistero che il profilo maggiormente apprezzato da DDR è quello di Davide Frattesi. L’ex giallorosso incarna alla perfezione tutte le caratteristiche attualmente mancanti nel centrocampo giallorosso e pur di arrivare all’ex Sassuolo, tutti a Trigoria sono disposti ad aspettare il momento migliore. A Milano, nel frattempo, ieri l’agente del nazionale azzurro secondo calciomercato.it si è recato nella sede dell’Inter per esprimere un concetto abbastanza chiaro, ma senza imporre ultimatum.

Le solo 11 presenze da titolare in tutta la stagione non rappresentano un bottino soddisfacente e l’arrivo di Piotr Zielinski rischia di costringere l’ex giallorosso ad un’altra stagione da comprimario, nonostante le ottime prestazioni, impreziosite da 8 gol e 7 assist, meritino una considerazione maggiore da parte di Simone Inzaghi. Nessun mal di pancia, sia chiaro, ma una situazione che andrà monitorata con attenzione durante la prossima sessione di calciomercato, con la consapevolezza che per farlo partire a titolo definitivo, i nerazzurri difficilmente scenderanno sotto i 40 milioni di euro, senza tuttavia dimenticare i circa 10 milioni che i giallorossi incasseranno il 30 giugno grazie alla percentuale sulla futura rivendita.