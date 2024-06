Maxi offerta rifiutata: ha scelto la Roma

La Roma può tirare un sospiro di sollievo per la scelta effettuata: ha deciso di rifiutare una maxi offerta per sposare i colori giallorossi

Il mercato dei giallorossi può prendere pieghe inaspettate ed è ancora tutto da definire. Di certo questo rifiuto di un’offerta importante potrebbe cambiare le carte in tavola ed incidere sulle scelte di Ghisolfi e De Rossi.

Tra partenze, fine prestiti e qualche mancato riscatto la Roma dovrà praticamente rifondare un terzo delle propria rosa. De Rossi è stato chiaro con Ghisolfi e la dirigenza: servono almeno cinque titolari da mettere in rosa per alzare il livello di competitività. Si parla di due terzini (destro e sinistro, se non resta Spinazzola), almeno un centrocampista di gamba (se non parte Bove, altrimenti due), un attaccante esterno abile nel saltare l’uomo e un centravanti prolifico.

A tutti questi poi si potrebbero aggiungere altrettanti nomi per la panchina o per creare comunque un buon ricambio a gara in corso. Ecco quindi che il compito del neo ds non è affatto semplice e per alzare il budget non ingente a disposizione potrebbe dover ricorrere a delle cessioni eccellenti. Il nome di Abraham e quello di Zalewski sono già noti ma a loro due si potrebbe aggiungere anche qualcun altro. Chi è stato cercato ad esempio dall’Arabia Saudita, oltre a Smalling è Lorenzo Pellegrini, attualmente impegnato con la Nazionale agli Europei in Germania.

Pellegrini resta a Roma, rifiutata un’offerta ricchissima dall’Arabia Saudita: tutti i dettagli

Pellegrini è il capitano della Roma e uno dei fedelissimi di Daniele De Rossi. Dopo l’addio di José Mourinho sembrava essere tornato al top della forma e del rendimento tecnico, salvo poi subire un calo nel finale di stagione. Anche Spalletti ha dimostrato sinora di puntarci a Euro2024, con alterne fortuna tra Albania e Spagna.

Proprio l’ex centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino degli arabi dell’Al Nassr. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la squadra di Cristiano Ronaldo ha provato a tentare Lorenzo con un contratto davvero molto ricco e la prospettiva di giocare con il fenomeno portoghese. Alla fine, però. Pellegrini non ne ha voluto sapere, stoppando sul nascere qualsiasi trattativa e mostrando il suo attaccamento alla Roma. Ad oggi la sua permanenza a Trigoria non è in discussione e anche i tifosi che lo contestano devono farsene una ragione. Almeno di clamorosi colpi di scena una sua cessione non è contemplata.