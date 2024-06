Sprint Roma, De Rossi gongola: firma prima del ritiro

Finalmente una buona notizia per Daniele De Rossi che potrà avere un rinforzo prima del ritiro: le intenzioni della Roma sono chiare a riguardo

Il tecnico giallorosso sta cercando di pianificare nel migliore dei modi la situazione, provando ad allestire una squadra in grado di essere competitiva. L’aiuto di Ghisolfi sul mercato è fondamentale e anche il tempismo dei colpi assume la sua importanza.

Il mercato della Roma vive ancora una fase nebulosa, il classico periodo in cui si devono mettere a fuoco i reali obiettivi. Al di là di quello che filtra sui giornali a Trigoria hanno le idee abbastanza chiare su cosa serva alla squadra per compiere un deciso passo avanti. Il problema è cercare di portare a termine tutti quegli acquisti che De Rossi ha fissato sul suo taccuino. I colloqui con Ghisolfi sono frequenti e si cerca di lavorare passo passo al raggiungimento di almeno 5 colpi.

I ruoli da coprire assolutamente sono: i due terzini, un centrocampista di passo, un’ala brava a saltare l’uomo e un centravanti potenzialmente da 20 gol. A questi profili va aggiunto poi almeno un secondo portiere e un centrale difensivo. Si perché va bene il progetto giovani ma serve anche un po’ di esperienza, da mettere in campo per far crescere la linea verde. Ecco quindi che il nome di Mats Hummels assume un valore di una certa importanza, considerata anche la possibilità di arrivarci a parametro zero.

La Roma insiste per Hummels: De Rossi conta di averlo prima dell’inizio del ritiro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, a firma di Gianluca Lengua, Ghisolfi starebbe intensificando il pressing per arrivare a Mats Hummels. La concorrenza non manca, con anche il Napoli di Conte che si è iscritto alla lista dei pretendenti. Dal canto suo il ds dei giallorossi pensa di avere le carte in tavola per convincerlo, con un contratto da 3,5 milioni l’anno più cospicui bonus, facili da raggiungere. Il tedesco vorrebbe almeno un biennale e quindi si sta cercando di modificare la formula con un semplice rinnovo a fronte di un tot di presenze.

De Rossi spinge per avere Hummels già per l’inizio del ritiro a Trigoria, in modo da costruirgli intorno tutta la fase difensiva e renderlo il vero leader del reparto. I colloqui tra le parti vanno avanti ma di questo passo una fumata bianca in pochi giorni non è del tutto da escludere.