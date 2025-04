Derby da rigiocare: errore tecnico e ricorso UFFICIALE

Derby da rigiocare: errore tecnico da parte del direttore di gara e il ricorso è UFFICIALE: risultato finale in standby per le prossime 24-48 ore

Un derby da rigiocare. Forse. Sicuramente c’è la notizia, che è ufficiale. Una squadra ha deciso di presentare ricorso quindi il risultato finale rimarrà in bilico fin quando non si pronuncerà il direttore sportivo. Quindi per i prossimi giorni non ci sarà la certezza che tutto sia finito al 90esimo minuto.

Facciamo ordine, perché domenica sera c’è stato il derby più importante, quello di Roma, tra i giallorossi e la Lazio finito 1-1. Una gara maschia, con poco spettacolo, e che alla fine ha regalato un punto a testa che non ha cambiato di fatto la classifica. Ora, lo diciamo subito per evitare qualsiasi tipo di problema di salute a tutti: non parliamo di questa partita. Ma di un’altra, ovviamente, che potrebbe bloccare la promozione in Serie C della Sambenedettese.

Derby da rigiocare: errore tecnico in Serie D

La partita in questione è quella tra il Teramo e la Samb, appunto. La vittoria ospite per 2-1 ha inoltre dato la certezza di una promozione in Serie C dopo una cavalcata trionfale. Ma il Teramo – ricordiamo che parliamo di una partita sentitissima da considerare un vero e proprio derby – ha già annunciato ricorso, così come viene riportato da calciomercato.it, per quello che sarebbe un errore tecnico da parte del direttore di gara, Andrea Giordani di Aprilia.

I fatti sono i seguenti: secondo i padroni di casa al minuto 96 l’attaccante della Samb, Federico Moretti, sarebbe stato ammonito per la seconda volta. Mentre gli ospiti hanno già messo nero su bianco che, il primo giallo, quello contestato, era stato sventolato in faccia a D’Eramo. Non c’è la prova tv, ovviamente, quindi sta tutto alla decisone dell’arbitro e sta tutto anche alla sua deposizione che ci sarà sicuramente nelle prossime ore. Nel caso lo stesso confermassi la svista – che comunque, in partite del genere e in momenti così delicati, può capitare – allora la partita si potrebbe ripetere. Con la festa della Samb che potrebbe essere clamorosamente rinviata.