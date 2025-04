Dal Napoli alla Roma, doppio addio con clausola

Calciomercato Roma, doppio addio con la clausola: il Napoli di Conte è già un ricordo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Mentre continua il periodo di grande intensità e adrenalina sul campo, per la Roma così come per le tante altre squadre coinvolte nella rincorsa a obiettivi europei o nella corsa scudetto, non mancano certamente anche aspetti meno legati al mondo del calcio in grado di far discutere e attirare attenzioni.

Non poche volte è successo anche in passato, in Italia così come all’estero, dove si è assistito ad una degenerazione della passionalità e della veemenza del tifo in momenti ed episodi di violenza non in alcun modo riconducibili ai valori di questo sport. L’ultimo esempio, purtroppo, rimanda proprio alla partita di ieri, tra Roma e Lazio, che non ha consentito di parlare unicamente del gran goal di Soulé, ma anche di quegli scontri pre-gara rispetto ai quali la stessa società giallorossa ha preso in questi minuti immediatamente le distanze, con un comunicato ufficiale di condanna.

Calciomercato Roma, è già corsa europea per Montoro: Ghisolfi e il Napoli avvisati

Ampliando lo sguardo d’orizzonte, intanto, anche ad aspetti più calcistici, va detto che queste ore intense di pre e post derby non hanno arrestato l’attesa e la curiosità su plurimi aspetti, legati ormai anche a delle vicende pressoché note. In casa Roma, ad esempio, c’è attesa per capire quali possano essere le evoluzioni in vista delle prossime stagioni, con una scelta legata all’allenatore che pende, oltre che sui Friedkin, anche sulle capacità decisionali di Ghisolfi e Ranieri.

Dall’individuazione del nuovo tecnico potrebbero dipendere tanti aspetti consequenziali, diversi dei quali anche relativi al calciomercato. Se, da un lato, è prematuro già parlare di colpi o obiettivi, è altrettanto giusto evidenziare come a Trigoria ci siano già alcune idee, destinate potenzialmente a incrociarsi anche con il destino di altre squadre.

Nello specifico, arriva in queste ore un importante aggiornamento dalla Germania su un profilo accostato anche a Roma e Napoli. Ci riferiamo al giovanissimo centrocampista del Vélez Sarsfield, Alvaro Montoro, considerato un gran prospetto e tenuto d’occhio da una serie nobile di squadre europee. Secondo Florian Plettenberg di SkySportDe, infatti, su di lui ci sarebbe il Borussia Dortmund, così come il Bayer Leverkusen. I gialloneri, più specificamente, lo seguono con grande attenzione per la prossima estate e lo considera un prospetto di alto livello.