La Juve dorme, Ghisolfi felice come una Pasqua: sorpresa da 20 milioni

Calciomercato Roma, i giallorossi cercano un attaccante per la prossima stagione. Pronta l’offerta da 20 milioni di euro. Ecco la situazione

L’attaccante alla Roma per la prossima stagione serve. Sì, perché nonostante il rinnovo di Shomurodov, che ha messo nero su bianco fino al 30 giugno del 2027, non si sa ancora quale sarà il futuro del giocatore uzbeko che, potrebbe anche partire. Vedremo. In ogni caso, sulla prima linea, Ghisolfi deve portare un uomo importante.

Di nomi ne sono circolati parecchi. Anche troppi a dire il vero. Da Lucca dell’Udinese – cercato anche dall’Inter, dal Milan e dalla Juventus – passando per Paixao e finendo ad un altro che sì, forse in questo periodo non è stato proprio accostato con insistenza ai giallorossi, ma che potrebbe tornare fortemente in auge nel corso delle prossime settimane, soprattutto per le informazioni che in queste ore sono arrivate dal portale Silk Sport.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Mikautadze

“Secondo le informazioni esclusive di Silk Sport – si legge – la Roma è interessata al trasferimento di Giorgi Mikautadze e sta preparando un’offerta da 20 milioni. Ancora nessuna offerta ufficiale è stata fatta, ma si sono già stati avviati i colloqui tra le parti”. Questo si legge sul sito citato prima, insomma i giallorossi hanno in mente di prendere il centravanti del Lione, che con Fonseca, ma non solo, sta segnando con una regolarità disarmante in questa stagione.

Mikautadze, ricordiamo, nel corso di questo lungo periodo di rumors ma non solo, è stato accostato anche con una certa insistenza alla Juventus che dovrà sostituire in qualche modo Vlahovic che è in uscita. Il georgiano, per via di una cattiveria sotto porta che difficilmente si vede in giro, è entrato anche nel mirino dei bianconeri. Ma la Roma è pronta a giocare d’anticipo.