Conte manda via anche lui: erede dalla Roma

Conte manda via anche lui: il tecnico del Napoli sta mettendo in piedi una vera e propria rivoluzione. E l’erede arriva direttamente dalla Roma. Ecco la situazione

Questa era una decisione che sembrava nell’aria da diverso tempo che, qualche giorno fa, sembrava essere stata ribaltata da un incontro dentro Trigoria tra l’agente del giocatore e Daniele De Rossi. A quanto pare, però, è solamente stato un passaggio, magari un saluto, e niente di più, viste le notizie che proprio oggi, nel merito, ha dato SportMediaset.

Ormai di dubbi, a pochi giorni dalla scadenza naturale del contratto, non ce ne possono stare. Leonardo Spinazzola non continuerà la sua carriera dentro la Roma. Il suo è un addio certo e sembra in tutto e per tutto una decisione del club. Magari DDR un altro anno dentro Trigoria glielo avrebbe fatto fare, visto che da quando è diventato l’allenatore lo ha fatto giocare con regolarità. Ma non è riuscito nel proprio intento – confermiamo che questa è solamente una supposizione – con un addio ormai che possiamo definire consumato.

Conte manda via Mario Rui: l’erede è Spinazzola

Ma dove andrà a giocare Spinazzola? Nei mesi scorsi, soprattutto a gennaio quando anche in quel caso sembrava vicino ad un addio, si è parlato di un possibile approdo in Arabia Saudita, con diversi club pronti a mettere sul piatto un bel po’ di milioni di euro di ingaggio. Ma questa ipotesi adesso sembra tramontata, con una reale possibilità di una permanenza nella massima serie con il Napoli interessato.

Spinazzola, quindi, potrebbe rimanere in A e andare alle dipendenze di Antonio Conte. Secondo SportMediaset il direttore sportivo Manna sta lavorando appunto sulla questione anche perché in quella zona di camp è in uscita Mario Rui. L’esterno giallorosso piace a Conte che avrebbe dato l’ok all’operazione. Con la Roma che ha deciso di privarsi del giocatore.